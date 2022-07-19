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美國要審判亞桑傑 墨西哥給予庇護

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

維基解密創辦人亞桑傑可望再受政治庇護？英國近日同意將亞桑傑引渡回美國審判，但墨西哥總統歐布拉多18日卻表示，他已經寫信給美國總統拜登，要求拜登不要引渡亞桑傑，否則將會侵害言論自由，墨西哥已經準備好提供他政治庇護。亞桑傑先前在厄瓜多駐英大使館接受政治庇護，後來卻失去庇護，外界對他的行蹤也相當關注。

墨西哥攔胡美國

根據《半島電視台》報導，歐布拉多18日公開表示願意對亞桑傑進行政治庇護。他表示已經寫信給美國總統拜登，信中提到亞桑傑並未犯嚴重罪行、未違反人權與傷人性命，如果逮捕他將會對言論自由造成嚴重衝擊。

他說，墨西哥已經準備好庇護亞桑傑了，甚至揚言如果美國審判亞桑傑，該國將把位於紐約的自由女神像搬回美國。由於近日英國法院同意將亞桑傑引渡回美國審判，亞桑傑的支持者認為，他創立維基解密，洩漏美軍在阿富汗與伊拉克對平民的暴行影片，與各國政要的洗錢帳號，應是反建制的英雄。

言論自由還是洩密？

但美國政府不滿亞桑傑的洩密恐讓機密外洩，威脅各地美軍安全與影響國安，他遭美國政府指控間諜、洩密等18項罪名。因此在維基解密洩漏資料後，美國就對亞桑傑發布通緝令，瑞典也曾因亞桑傑陷入性騷擾醜聞而通緝他，但他當時躲進厄瓜多駐英大使館尋求庇護，一待就是7年。

他在2019年因違反與厄瓜多的協議而遭到驅離，隨即被英國逮捕，直到今年英國確定將亞桑傑引渡回國。《土耳其新聞網》提到，歐布拉多在美洲峰會時，就對拜登抵制古巴、宏都拉斯與委內瑞拉感到不滿，未出席在美國舉辦的美洲峰會。如今又對拜登引渡亞桑傑有意見，也顯示美國在中南美洲的威信下滑。

維基解密是國際NGO，由亞桑傑於2006年創立，專門公開來自匿名來源和網路洩露的文件，自2010年起就陸續揭露包括美國等西方國家的醜聞、美國外交電報等，引發美國高度反彈。

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