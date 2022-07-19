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埃及爆人權醜聞 民團呼籲COP27換地方

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

人權不該成為氣候運動下的犧牲品！COP27將於今年11月於埃及舉辦，聚焦探討俄烏戰爭引發的能源衝擊與糧食危機。但埃及近期爆發人道危機醜聞，人權運動者指出，儘管氣候議題是燃眉之急，但也不該因此忽略弱勢族群的處境，呼籲將COP27的會議地點移師他處，以捍衛人權的價值。

氣候運動下的犧牲品

來自世界各國的數千名代表都將於今年11月到埃及度假小鎮沙姆沙伊赫，參加聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27），針對日益嚴重的糧食危機、全球氣候變遷與能源轉型進程等議題進行談論。

衛報》報導，有埃及民眾致函《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）執行秘書埃斯皮諾薩表示，因為埃及近期壓制婦女與LGBTQ+等群體，甚至出現屠殺公民的行為，譴責該公約選擇埃及作為召開COP27的國家，相當於在「倡議保護地球同時，卻不顧許多弱勢族群的生命。」

英國氣候活動者傑克遜表示，UNFCCC討論的議題是燃眉之急，但維護基本的人權價值也相當重要，指出非洲有很多國家比埃及更好的選擇，聯合國不應該與自己宣揚的人權價值背道而馳，「讓弱勢族群成為氣候運動下的炮灰」。

埃及政府侵犯人權

外界更擔憂，埃及政府會企圖阻止抗議團體參加COP27的活動。埃及外交部長舒凱里表示，政府將在會議中心附近安排設施，收容這些活動人士，試圖減少外界的疑慮。但人權組織警告說，另外安置抗議團體的做法，將使得各國在氣候危機上的消極作為缺乏監督。

據人權組織宣稱，埃及以「違反善良風俗」的法律為由，逮捕或監禁LGBTQ+群體。長期觀察中東與北非人權問題的研究員尤妮斯表示，埃及安全部隊不僅公開拖行這些群體，更透過社交軟體進行「假約會，真逮捕」的誘騙，將他們關入大牢後，還會鼓勵其他囚犯虐待他們。

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埃及 人權 聯合國 氣候變遷

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