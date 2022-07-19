日韓外長峰會見同意修復雙邊關係 和解歷史恩怨不易

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】為了北韓與中國，南韓與日本能放下長久仇恨？兩國外交部長於18日在東京會面，同意修復雙邊關係，並設法解決戰時強迫勞動、竹島主權等紛爭。外媒分析，面對俄烏戰爭、北韓與中國威脅，美國希望日韓能合作應對。不過，雙方的歷史恩怨繁多，要和解沒有那麼容易。

日韓修復關係

根據《美聯社》報導，日本外務大臣林芳正與南韓外交部長朴京18日於東京會面，雙方用手肘互碰致意，且在社群媒體的發文都非常友善。這是南韓外交部長2019年以來首度訪問日本，象徵兩國將開始修復因歷史糾紛受影響的雙邊關係，朴京對前首相安倍遭刺殺身亡也表達哀悼之意。

南韓外交部聲明，願意就兩國的強迫勞動糾紛尋找和解方法；日本外交部在兩人會面後也說，雙方要建立自1965年雙邊關係正常化後，更具建設性的外交關係。南韓自親美的尹錫悅政府上任後，持續強化與美、日的外交連結，希望藉此因應近日頻頻試射飛彈的北韓。

2018年南韓法院判決，日本鋼鐵與三菱公司要對二戰期間遭兩家公司強迫勞動的南韓民眾賠償金3.64億美元，但遭到日方拒絕。兩國原本還有竹島的領土爭議，判決當時讓兩國關係急速惡化，日本在2019年7月還發動貿易戰控管對韓出口半導體的關鍵材料，直到12月才放寬限制。

歷史恩怨是關鍵

《外交家》分析，兩國都剛選舉完不久，日本的岸田政府在上議院的獲勝，讓其3年內都可以不用太擔心，因此也是兩國改善關係的重要時間點。雖然兩國元首尚未會面，但外交部長彼此已經在尹錫悅就任、G20外長會議陸續碰過面。

《外交家》提到，由於俄烏戰爭中，拜登希望盟國能積極響應制裁，因此在亞洲也希望日韓兩國能夠攜手，對抗中國、俄羅斯與北韓在區域安全上的威脅，不過雙方過去的歷史恩怨，將會是兩國能否團結的關鍵。

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