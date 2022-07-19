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歐洲熱浪來襲！專家：女性比男性更容易被熱死

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
專家指出，女性可能比男性更容易受到極端高溫的影響。歐新社
專家指出，女性可能比男性更容易受到極端高溫的影響。歐新社

歐洲熱浪持續發威，連較高緯度的英國氣溫都飆破攝氏41度，專家指出，女性可能比男性更容易受到極端高溫的影響。

英格蘭的熱浪計畫指出，熱浪高危族群包括75歲以上老人、嬰幼兒、患有嚴重身體或精神疾病的人以及女性。

該文件沒有解釋為何女性在名單上，但英國衛生安全局指出荷蘭的一項研究統計出各大熱浪死亡率，發現老年女性死於熱浪的風險高於男性。研究人員指，結果不僅僅是年齡，該團隊在分析2003年法國熱浪的數據時寫道，「當考慮到相同年齡時，女性死亡率仍然高出15%。」

荷蘭和德國研究人員進行的另一項研究，檢視了荷蘭23年的溫度數據以及每日死亡率數據，也發現了兩性之間的差異，他們發現，女性與高溫相關的死亡率高於男性，尤其是在極端高溫下的最年長年齡組（大於及等於80歲）。

研究小組表示，此發現似乎並不是因為老年人更容易受到高溫影響，且女性壽命通常比男性長。

阿姆斯特丹自由大學運動生理學教授、該研究作者丹倫（Hein Daanen）指出，研究小組推測女性排汗量比較少可能有一定影響。他表示，「大致上，老年人排汗量是年輕人的一半，而女性又是男性的一半」，因此研究指，年長女性散熱的能力最差。

根據該研究，溫度對心血管系統造成的壓力也可能與此有關，因此女性的心血管負荷更高，這可能解釋了為何女性死於高溫的風險更高。

熱浪 高溫

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