擔憂獨裁者遭洗白 菲民眾搶書救歷史

菲律賓獨裁者馬可仕書籍竟引發搶購？菲律賓總統小馬可仕就任前就揚言要「修改教科書中家族腐敗的形象」，如今他手握大權，加上過往該國長期妖魔化媒體的狀況，許多人士擔憂歷史書籍或獨裁者傳記將遭到查禁，於是大量採購相關書籍，希望能保住一本是一本。

改寫獨裁歷史

菲律賓獨裁者馬可仕在任內鎮壓反對勢力、暗殺政敵等爭議不斷，並於1986年倒台。但日前，他的獨子小馬可仕以壓倒性的優勢，重新坐上菲律賓總統。部分人士表示，勝選可歸功於長年以來，致力於「洗白」家族醜聞。

《CNN》報導，有人因此擔憂，手握大權的小馬可仕從未公開承認父親的罪刑，也沒有為父親侵犯人權、貪腐的行為道歉，現在小馬可仕更有可能要「改寫歷史」，如就職時盛讚父親達到了前人未曾獲致的成就，更明確表示「要修改教科書中家族腐敗的形象」。

瘋搶歷史書籍

記者羅伯斯撰寫的《馬可仕戒嚴令：永遠別再重演》一書細數馬可仕在任時期的罪愆。為了避免此書遭到查禁，許多海外菲律賓人積極保存該書。羅伯斯近期就收到雪片般的消息，要求再版此書，更指出「這本書的價格最近翻了一倍，甚至有人一次就買5到10本」。

該國出版社營銷負責人曼杜李奧就說，當小馬可仕贏得選舉之後，就掀起一波菲律賓歷史書籍的搶購潮。他指出，「人們擔憂批評獨裁的文學作品會突然遭到禁止」，於是現在能保一本是一本，目前至少有 10 種關於戒嚴和馬可仕獨裁統治的書籍售罄。

菲國出版商「阿納達之家」（Adarna House）日前更對五本馬可仕書籍祭出八折優惠，吸引民眾多加購買。然而，此舉也引發菲律賓情報協調局的關注，該局局長莫特阿古都怒批，這些書籍將「在民眾的頭腦中種下仇恨與異議的種子」。

長期打壓多元聲音

《半島電視台》報導，菲律賓當局近年來一直在妖魔化出版商與記者，並公開質疑媒體的可信度。諾貝爾和平獎得主瑞薩創辦的媒體Rappler就被勒令停業。瑞薩表示，在過去六年以來，她就多次遭到政府騷擾，並被冠以誹謗、退稅等罪名，怒批「這是政治恐嚇，而我們拒絕屈服於他們」。

學者潘特預言，小馬可仕將延續前總統杜特蒂的方式，繼續妖魔化記者、歷史學者等職業，並祭出嚴格的審查制度，同時改寫菲律賓的獨裁歷史。人權人士也擔憂，「如果過往獨裁者歷史被人民淡忘的話，人們將更容易成為政治暴力的受害者」。

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