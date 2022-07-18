總理想辭眾人留 義大利陷政治僵局

義大利預算協商僵局難解！義大利總理德拉吉因聯合內閣內民粹政黨反對今年度預算，打算辭職並提前舉行大選，不過在遭總統否決後，許多市級官員、民眾都希望他能繼續留任，帶領義大利度過新冠疫情危機。目前義大利遭遇通膨、能源短缺與熱浪肆虐，民眾希望他繼續執政。

財政法案卡關

根據《美聯社》報導，德拉吉近日因財政方案與聯合內閣中的五星運動黨無法達成共識，因此打算辭職讓國會改選，不過義大利有上百位市長17日聯合寫信給德拉吉，工會與產業界也希望德拉吉能繼續擔任總理，帶領政府面對通膨、疫情與嚴重乾旱的危機。

另外還有超過8萬名義大利民眾線上連署「德拉吉留任」，聯合內閣中的中間派領袖、前首相倫齊也支持德拉吉留任。原本市長的留任信只有11個城市連署，羅馬與米蘭也有入列，但很快獲得許多小城市的支持，他們希望過去擔任歐洲央行行長的德拉吉，能將義大利從歐盟獲得的新冠紓困金妥善運用。

義大利總統馬特雷拉曾駁回德拉吉的辭呈，但目前不確定德拉吉是否會再提辭職。由於義大利目前的聯合內閣組成非常多元，從極左到極右政黨都有，目前反對財政方案的就是極左派的民粹政黨「五星運動」，因其對歐盟體制的不信任，讓德拉吉想通過2000億歐元（紓困總金額）的系列財政方案添增困難。

希望救火隊留任

德拉吉過去擔任歐洲央行行長時，因危機處理妥當被外界封為歐洲的「超級瑪利歐」，在17個月前義大利內閣陷入僵局時，馬特雷拉也希望德拉吉能以拯救歐元區的經驗，加速義大利復甦。最終他組成嚢括了大多數政黨，再加上他在內的獨立人士和專家的大聯合政府。

《金融時報》呼籲，面對俄烏戰爭，歐洲各國紛紛進行能源改革下，主流政黨不分左右應該接受德拉吉提出的改革方案，否則義大利將失去最好進行結構性改革的時機點。義大利為內閣制，總統具有解散國會的權力，不過外界分析馬特雷拉設法讓義大利各政黨通過財政預算的機會比較高，提前在9月舉行大選的機率較小。

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