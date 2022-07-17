斯里蘭卡破產後 總統先撤再說！落跑首相都去了哪裡？

摘要 1. 斯里蘭卡宣布破產之後，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）與前財長弟弟趕著落跑離境。前者去了馬爾地夫與新加坡，後者據傳前往美國。 2. 紐時報導，拉賈帕克薩下一目的地可能是阿拉伯聯合大公國，它是斯國的第三大進口國，而且以「富人遊樂場」聞名，阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）也流亡至此。 3. 二戰結束後至今，至少52國都安置過獨裁者，其中以美、法、俄、英居首。背後原因，是獨裁者更可能流亡到地理鄰近、或擁有殖民背景、經濟連結、正式結盟的國家。

斯里蘭卡經濟陷入獨立以來最大危機，宣布破產之後，四面楚歌的總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）趁凌晨搭軍機離境。

他先是逃往鄰國馬爾地夫，卻引發當地人抗議，接著再飛往新加坡。新加坡外交部聲明，這趟是拉賈帕克薩的私人訪問，他並未尋求庇護、或獲得庇護。

全國動盪之際，他在新加坡終於以電子郵件向國會遞出辭呈，才稍微平息眾怒。

但落跑的不只拉賈帕克薩而已。他的弟弟巴席爾（Basil Rajapaksa）4月才辭卸財政部長，具有美國公民身分，消息人士告訴《BBC》，巴席爾也已經離開斯國，目的地正是美國。

昔日叱吒風雲、壟斷國家政壇的拉賈帕克薩家族，為了自保，狠心拋下人民出走；歷史上，也經常有獨攬大權的政治領導人，在國內爆發政變、革命或內戰等危機後，因為失勢或受到生存威脅，流亡他國。

可是，落跑首相都去了哪裡？

前斯國總統下一站：富人遊樂場？

《紐約時報》報導，與他國之間的歷史與政治關係、地理鄰近性、是否簽有引渡條約等因素，都會影響躲藏的選擇地點。

斯里蘭卡前總統一家，與馬爾地夫有著密切連結，但飛往該國之前，原定目的地其實是阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）的杜拜和阿布達比。

因阿聯同樣是斯國的盟友，且盛產石油、有望協助緩解燃料危機。世界銀行（World Bank）資料顯示，它是斯國的第三大進口國，僅次於印度和中國，第四大則是新加坡。

其實，阿聯以「富人遊樂場」聞名，很少人對海外財富的來源提出質疑，因此成為奢華的流亡勝地，包含去年塔利班掌控阿富汗，報導指前總統甘尼（Ashraf Ghani）帶著滿滿現金袋，最後落跑到阿聯。

其他曾安頓在此的領導人，還有前西班牙國王卡羅斯一世（Juan Carlos I）、前巴基斯坦軍事強人總統穆夏拉夫（Pervez Musharraf）、前泰國總理兄妹檔塔信（Thaksin Shinawatra）和盈拉（Yingluck Shinawatra）等。

因此外媒推測，拉賈帕克薩的下一站，可能正是阿聯。

美、法、俄等殖民大國，成流亡目的地首選

不過，阿拉伯聯合大公國當然不是唯一選項。根據一項發表在芝加哥大學出版社《政治學期刊》（The Journal of Politics）的研究，二戰結束後至今，至少52個國家都安置過獨裁者，其中又以美國、法國、俄羅斯、英國最多。

研究人員發現，背後原因，是獨裁者更可能流亡到地理位置鄰近、接受過其他流亡者、軍事實力強權，或是擁有殖民背景、經濟連結、正式結盟的國家；相反，他們常避開民主、或是經歷過內戰衝突的國家。

例如前殖民母國與殖民地之間，經常存在密切且相似的政治、經濟和文化動態，因此殖民母國，常成為殖民地領袖流亡的首選目的地。

地緣情報分析公司斯特拉福（Strarfor）線上刊物「斯特拉福世界觀」（Stratfor Worldview）就指出，如2014年，前烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）就逃往俄羅斯。

另一例是菲律賓，現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）的父親馬可仕（Ferdinand Marcos），反而是由民主陣地美國收留。

馬可仕政權在1986年被推翻後，即便獨裁統治20年之久，但美方考量過去殖民過菲國，他又是強大的反共盟友，才願出手協調、提供庇護。馬可仕於是帶著近百位家族成員和成堆財物，擠進兩架美國空軍飛機，飛往夏威夷。

而法國，則藉著冷戰時期，與前殖民地達成數十項秘密防禦協議，答應提供其安全保護，以換取經濟與政治讓步，如第一任喀麥隆總統阿希喬（Ahmadou Ahidjo）與當時繼任者、執政至今的畢亞（Paul Biya）爆發權力鬥爭後，法國便同意安置阿希喬。

不過，不管領導人落跑到哪裡，可以確定的是，國家內部政治與經濟現況正風雨飄渺。印度洋上的珍珠，如今民不聊生，最無辜的受害者，莫過於平民百姓。

參考來源：The New York Times、The University of Chicago Press: Journals、Stratfor Worldview、BBC