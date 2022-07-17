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韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅有如糟老頭

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
文在寅公布他退休後的爬山照片，其不修邊幅的外貌與當家的照片落差太大。（新民晚報）
文在寅公布他退休後的爬山照片，其不修邊幅的外貌與當家的照片落差太大。（新民晚報）

卸任兩個多月的南韓前總統文在寅退休後仍不得安寧，經常有人前往其住宅抗議。更令人驚訝的是，他不修邊幅的現狀與擔任總統時的樣貌有如天壤之別。

文在寅最近被引起注意是兩人在其家門前打架，新民晚報引述南韓紐西斯通訊社報導，當地時間7月13日下午，一名示威者到文在寅宅前辱罵，有遊客對此感到不滿，上前抗議。之後，兩人開始對罵、揮拳相向。兩名打架者，示威的是50多歲，而遊客60多歲。

報導稱，適逢日本前首相安倍晉三遇刺身亡不久，這起事件已引起南韓方面的重視，南韓警方已在文在寅家周圍加強了警力。

文在寅今年5月卸任返鄉以後，他家周邊不怎麼安寧。經常有一些南韓民眾慕名前來參觀，也有抗議者舉著高音喇叭在周邊示威搞事情的。早在5月底，就曾有過10名年過七旬的老人因噪音問題送醫院。

新民晚報稱，文在寅目前是南韓總統中比較「另類」的存在，回看以往絕大多數南韓總統沒什麼善終。仔細點數，尚在人世的南韓前總統當中，目前只有他是正常能領到退休金的，大約每個月1400萬韓元（相當於71400元人民幣或31萬台幣）。同時，文在寅理論上該配有65名警衛。文在寅作為一個可以領退休金且有符合規定的安保待遇的獨苗，他的存在，有指標性意義。

報導稱，文在寅在卸任總統前，無論身材、髮型都保持良好。總之，個人形象相當不錯。可退休後，他發佈出來的照片往往不修邊幅，一頭銀髮還顯得凌亂。

文在寅為什麼要做出此等強烈反差？報導分析，某種程度上，他就是在「示弱」—自己已經處於退休狀態；身體情況與退休前大相徑庭；不會干涉到當下政權的方方面面。

這本身也是一種求生之道！文在寅是想告訴南韓現總統尹錫悅，自己實在不可能威脅到下一個五年南韓當局的執政，也大概率不會為了下一任南韓總統之位而出山。皓首之際，他無非求個自身安全，以及退休後的安逸生活。

文在寅公布他退休後從事農家田野的照片，其不修邊幅的外貌被媒體分析為「示弱」。（新民晚報）
文在寅公布他退休後從事農家田野的照片，其不修邊幅的外貌被媒體分析為「示弱」。（新民晚報）
南韓前總統當政時的外觀。（新民晚報）
南韓前總統當政時的外觀。（新民晚報）
文在寅卸任剛回到家鄉，就有示威者前往抗議，支持文在寅的村民與示威者對峙。（韓國國民日報）
文在寅卸任剛回到家鄉，就有示威者前往抗議，支持文在寅的村民與示威者對峙。（韓國國民日報）

文在寅 退休金 南韓

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