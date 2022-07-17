拜登拉攏中東 修復友邦情誼不易

拜登中東之行談判受阻！美國總統拜登於16日結束與中東國家針對石油產量、能源、以及伊朗核武協議的訪談。儘管拜登努力修復與中東國家間的友邦情誼，期盼解決油價飆升問題與伊朗的威脅，但阿拉伯國家對於美國普遍信任，讓拜登增添了一項新的外交挑戰。

高峰會談判未果

美國總統拜登於16日與9個阿拉伯國家領袖舉行一場高峰會談，展開總統上任以來首次的中東之行。高峰會上，他表達了美國對於中東地區的願景與戰略，積極說服沙國增產石油產量，爭取能源供應，並拉攏中東國家制裁伊朗的核武行動。

拜登極力修復與中東國家的關係，他談到中東仍是美國積極合作的夥伴，承諾不會拋棄友邦，並在峰會上表示:「美國會與你們所有人合作，積極創造未來，不會一走了之。」

不過，此次高峰會公報內容含糊不清，而拜登也沒有得到沙國對於區域聯合安全和能源的保證，會談結果沒有美國預想中得順利。根據《路透社，儘管拜登致力於拉攏中東國家對抗伊朗發展核武，並試圖修復與阿拉伯國家間的外交友誼，然而，美國最重要之一的盟國沙烏地阿拉伯卻向美國提出守護中東國家安全命令，以及對抗伊朗取得核武的宣言，潑了一盆冷水。

沙國並無加入反伊朗聯盟的意願，而沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼甚至在拜登提出敏感的人權話題時，駁斥「美國也曾犯錯」。儘管如此，拜登仍決定無論如何，希望美國能與中東國家，透過此次會面修復緊張的外交關係。

決心拉攏中東

根據《美聯社16日報導，川普執政期退出伊朗核武協議對美國所造成的威脅，使拜登正面臨著與他擔任副總統時截然不同挑戰。他期盼透過重新談判，加深以色列與阿拉伯國家的聯繫，以此拉攏中東國家對伊朗發展核武實施制裁。

不過，美國的國際信譽已因川普恣意退出伊朗核武聯盟，以及拜登先前對於中東地區的忽視，而被大打折扣。雖然美國釋出善意，但中東與美國的能否攜手合作，對抗油價飆漲以及伊朗威脅，仍有困難。

阿拉伯國家不信任美國的情況下，拜登仍必須說服中東領導人美國與他們的願景一致。

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