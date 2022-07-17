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緩解與鄰國紛爭 北馬其頓近歐盟一步
誰都不能阻擋北馬其頓加入歐盟的決心！北馬其頓國會16日投票通過，承認境內少數保加利亞人的公民權，也讓保加利亞開放了北馬其頓申請歐盟入會程序。北馬其頓自2008年就申請加入歐盟，過去為了加入歐盟，還將自己國家從「馬其頓」改名，讓希臘一改反對態度。
有望加速進入歐盟
根據《半島電視台》報導，北馬其頓16日在國會120席中，以68席的贊成，其餘反對黨議員棄權的結果，通過保障境內少數保加利亞人公民權的修憲案。這也讓保加利亞解除反對北馬其頓進入歐盟的態度，北馬其頓離歐盟又更近一步。
北馬其頓總理科瓦切夫斯基宣布，將於19日開啟與歐盟的直接談判；歐盟主席馮德萊恩與歐洲高峰會主席米契爾都發文表示恭喜。不過北馬其頓國內的民族主義反對黨VMRE-DPMNE從7月初就持續發動抗議至今，認為簽訂協議會破壞北馬其頓的語言與主權完整性。
歷史糾葛複雜
不過保加利亞移除其對北馬其頓的否決權，反而讓保加利亞內閣遭通過不信任投票，目前也將面臨整個議會改選。北馬其頓從2008年起就申請加入歐盟，但因為位處巴爾幹半島，過去種族、歷史與宗教的紛爭使得已加入歐盟的鄰國保加利亞、希臘都反對北馬其頓加入。
北馬其頓過去原名「馬其頓」，是為了加入歐盟而向希臘妥協改名，當時也引發國內民眾不滿。此次北馬其頓與保加利亞能夠談判成功，在6月輪值主辦歐洲高峰會的法國也居中扮演重要的協調角色。
俄羅斯因素
《彭博》提到，巴爾幹國家由於宗教與種族因素，仍會受俄羅斯影響，因此歐盟近來也積極拉攏各國親歐勢力，使其順利加入歐盟，這也是歐盟開放烏克蘭與鄰國摩爾多瓦入會，並設法加速北馬其頓等巴爾幹國家加入歐盟的原因。
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