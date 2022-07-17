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提早28年！英氣象局預測2050年的高溫 本周將成真

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
英國氣象局的氣象學家在2020年夏天預測英國2050年的氣溫，未料當時預測的氣溫將在18日和19日出現，整整提早了28年。圖／取自推特
英國氣象局的氣象學家在2020年夏天預測英國2050年的氣溫，未料當時預測的氣溫將在18日和19日出現，整整提早了28年。圖／取自推特

英國氣象局的氣象學家在2020年夏天做了一項有趣的實驗，預測2050年的英國氣溫，未料當時預測的氣溫將在本周一(18日)和周二出現，整整提早了28年。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，英國氣象局的氣象學家兩年前做出超長期氣候模型，以預測大約30年內的氣溫。英國氣象局的圖表上寫道，「這不是真實的天氣預報，而是根據氣候預測的合理天氣範例」。

但在本周一和周二，當時的合理預測將成真，提早了28年。

紐約哥倫比亞大學大氣科學家西蒙·李(Simon Lee)指出，2050年的預測與英國本周的天氣預報驚人地相似。

西蒙在推特上寫道：「2020年，英國氣象局根據英國氣候預測做出2050年7月23日的假設天氣預報。今天，英國對全國大部分地區做的周二天氣預報，幾乎完全相同。」

英國氣象局15日發布有史以來第一次極端高溫紅色預警，預測7月18日和19日將遭遇極端高溫，最高氣溫可能首次達到攝氏40度。

英國 氣象局

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