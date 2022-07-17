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繼南韓之後 新加坡證實2例Omicron亞型變異株BA.2.75

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
新加坡16日證實有兩例境外移入的Omicron亞型變異株BA.2.75確診病例。法新社
新加坡16日證實有兩例境外移入的Omicron亞型變異株BA.2.75確診病例。法新社

南韓之後，新加坡也證實有兩例境外移入的Omicron新亞型變異株BA.2.75確診病例，兩人最近都去過印度，在檢測為陽性後立刻自我隔離，之後已完全康復。

新加坡衛生部16日海峽時報證實了這個消息。

BA.2.75最早於5月初在印度被檢測出來，之後傳播到美國、英國、澳洲、德國和加拿大等國，南韓14日通報出現首例，是一名沒有旅遊史的60多歲男性，顯示此亞型變異株已在本土傳播。

BA.2.75被暱稱「半人馬座」(Centaurus) ，科學家認為其傳播可能更快速，且能突破疫苗和之前感染產生的免疫力，但目前沒有證據顯示比其他Omicron亞型變異株的毒性更強或症狀更嚴重。

BBC報導，目前還不清楚是否應該憂慮BA.2.75的傳播。

亞洲疫情再起，比台灣更早開放的新加坡、南韓和日本近日確診病例激增，新加坡16日通報9153例新增病例，日本16日通報新增11萬675例，創歷史新高，改寫今年2月5日創下的10萬4169例單日新高紀錄。

南韓17日通報新增4萬0342例，因Omicron亞型變異株BA.5快速傳播，南韓新增病例快速回升，6月29日回到1萬例以上，7月9日就跳升到2萬例以上，13日更跳升到4萬例以上。

南韓 新加坡 Omicron

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