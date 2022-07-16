拜登中東之行：我們不會讓俄羅斯和中國在此有機可乘

美國總統拜登周六（7月16日）將在沙特阿拉伯的港口城市吉達，與來自六個阿拉伯海灣國家以及埃及、約旦和伊拉克的國家元首會面，舉行區域峰會。

在本次峰會召開前，白宮發布的衛星圖像顯示，俄羅斯官員最近幾周兩度訪問伊朗，表示希望獲得能作為武器的無人機，用於正在進行中的烏俄戰爭。

俄羅斯富豪的避風港

參加峰會的阿拉伯國家之中，沒有任何一個與美國步調一致地制裁俄羅斯，這是目前拜登政府外交政策的一個重點。如今的阿聯酋成為俄羅斯億萬富翁的避風港，而埃及仍然對俄羅斯游客敞開大門。

白宮表示，拜登將向海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）及其阿拉伯盟友提出他對該地區的願景以及合作計畫。據政府官員所言，拜登政府還將在峰會上宣布為中東和北非提供約10億美元的糧食安全援助。

人權問題

拜登在以色列停留兩天後，於7月15日抵達沙特阿拉伯，與沙特國王沙爾曼（Salman of Saudi Arabia）和王儲本沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面。拜登在和王儲會面時，提起沙特流亡記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）被謀殺一事。他表示，哈紹吉遇害「令人憤慨」。

美國情報部門認為，本沙爾曼很可能在四年前批准了該次的謀殺行動。他強調身為美國總統，不應該在人權問題上保持沉默，「我將始終堅持我們的價值觀」。

取得成果

不過總的來說，拜登對他在沙特阿拉伯的首次會談給予了積極評價。會後由沙特國家通訊社轉發的一份聯合聲明中，兩國就「阻止伊朗獲得核武器」的重要性達成一致。

拜登在會上表示，「此行是為美國在該地區的未來定位，我們不會在中東地區留下一個真空，讓俄羅斯或中國來填補，而且我們正在取得成果。」

以巴談判時機未到

本周四，拜登與以色列領導人會談後，在伯利恆會見了巴勒斯坦領導人阿巴斯（Mahmoud Abbas），他承諾向聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處提供財政支持。

拜登呼籲必須為巴勒斯坦人民提供一個「政治地平線」，讓以巴雙方都能實現安全、繁榮、自由和民主。不過他也承認，目前重啟以巴談判的「時機尚未成熟」。

（綜合報導）

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