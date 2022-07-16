搜索犬立大功！墨西哥「毒梟中的毒梟」昆特羅落網
墨西哥海軍表示，登上美國聯邦調查局十大通緝要犯名單的墨國大毒梟昆特羅（Rafael Caro Quintero）已經在西部的西納羅亞（Sinaloa）州被捕。
BBC與衛報報導，在墨國海軍與司法部長辦公室執行聯合行動期間，一隻受過專門訓練的搜索犬「麥克斯」（Max）在西納羅亞州San Simon鎮找到了躲在灌木叢的昆特羅。執法人員立刻將他逮捕，現正關押在西納羅亞州的Choix鎮。
據信現年69歲的昆特羅是強大的瓜達拉哈拉販毒集團（Guadalajara Cartel）3位創始成員之一，被外界稱作「毒梟中的毒梟」（Narco of Narcos），被控1985年綁架、刑求與殺害美國緝毒署（DEA）臥底探員卡瑪雷拉（Enrique Camarena），因此入監服刑28年。
根據報導，墨國一處法院2013年裁決昆特羅理應在州法院、而非聯邦法院受審，將他的40年刑期縮短，並且放人出獄。該裁決後來被墨國最高法院推翻，但昆特羅已經躲了起來。美方官員稱他很快就重返販毒事業，提出懸賞2千萬美元徵求任何有助於抓到他的資訊。
卡瑪雷拉遇害曾導致當時美墨關係緊張，案件也被改編為網飛（Netflix）劇集《毒梟：墨西哥》（Narcos: Mexico）的第一季劇情。儘管昆特羅不再被認為是國際販毒界的重要人物，但他的被捕具有重要象徵意義。美方表示，將尋求立刻引渡。
SEMAR video of Rafael Caro Quintero being taken into custody by Mexican Marines today. pic.twitter.com/NjLslt6MJM— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 15, 2022
Entre matorrales, esta perrita Max, de 6 años y entrenada por la @SEMAR_mx, olfateó y halló escondido a Rafael Caro Quintero, el legendario narcotraficante por el que EU ofreció 20 mdd de recompensa. La Operación Leyenda continúa. pic.twitter.com/c7fhtPNwuY— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 16, 2022
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