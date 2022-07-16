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拜登抵與王儲穆罕默德碰拳示好挨轟 《華郵》：比握手更糟

香港01／ 文．洪怡霖
美國總統拜登與沙特王儲穆罕默德碰拳示好，而非一般的握手，成為各界焦點。美聯社
美國總統拜登與沙特王儲穆罕默德碰拳示好，而非一般的握手，成為各界焦點。美聯社

美國總統拜登（Joe Biden）7月15日抵達沙特阿拉伯（Saudi Arabia）紅海城市吉達（Jeddah），繼續中東之旅。他甫抵達阿薩拉姆王宮（Al Salam Royal Palace），就與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）碰拳示好，而非一般的握手，成為各界焦點。

拜登抵達沙特後，獲麥加省長哈立德（Prince Khalid bin Faisal）與沙特阿拉伯駐美國大使麗瑪（Princess Reema bint Bandar）在阿卜杜勒－阿齊茲國王國際機場（King Abdulaziz International Airport）迎接，其後前往阿薩拉姆王宮。

他與穆罕默德見面時，即與對方碰拳，而不是一般以握手打招呼，再出席一系列會議。沙特與美國的關係近年因屢批評沙特王室的記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺而陷入谷底。儘管穆罕默德否認是殺害卡舒吉的主謀，但美國情報顯示事件與穆罕默德有密切關係，拜登上台前更揚言要沙特成為「孤立國家」，擺出強硬態度。

然而，國際油價近期因俄烏戰事急升，拜登被指因要沙特出手緩和石油供應壓力而訪問沙特，即使他出行前多次淡化事件，稱「不會見穆罕默德，只是出席國際會議」，但仍惹來國內猛烈批評聲音。如今他與穆罕默德會面和碰拳示好，或顯示他對沙特態度進一步軟化。

華盛頓郵報》行政總裁萊恩（Fred Ryan）發聲明，狠批拜登與穆罕默德碰拳比握手更糟糕，認為此舉給予穆罕默德「親密和舒適感」，也讓穆罕默德得到渴望已久的贖罪，形容做法可恥。

卡舒吉的未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）也在Twitter引用推文諷刺拜登，指卡舒吉今天可能會發文說「這就是你承諾向殺害我的人問責的方法嗎？你雙手沾了下一個被穆罕默德殺害者的血液」。

延伸閱讀：

拜登訪巴勒斯坦晤阿巴斯-為修補關係-派錢-逾24億

拜登中東之旅-通脹壓力下不得不向沙特求油

文章授權轉載自《香港01》

穆罕默德 拜登 美國 薩拉 華盛頓郵報

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