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拜登上任以來第5度！美宣布對台32.35億台幣軍售

斯裡蘭卡駐華大使：相信中方將提供40億美元援助

德國之聲／ 德國之聲中文網

斯裡蘭卡駐華大使帕利塔·科霍納（Palitha Kohona）向彭博社表示，科倫坡正要求中國提供10億美元的貸款，以償還今年即將到期的同等數額的中方債務。

科霍透露，除此以外，斯裡蘭卡還尋求15億美元的信貸額度，以支付從中國的進口產品。並另外啟動一個15億美元規模的掉期交易。

“我們相信，在某些時候，中方會同意我們的要求，因為這些要求並不是不合理的。”報道援引科霍納的話說。

“相信中國早晚會加入”

“我們已經向其他債權人提出了類似的要求。斯裡蘭卡需要資金來穩定我們的金融系統，我們相信中國早晚會加入這些債權人的行列”，他補充說。

就此，中國外交部發言人汪文斌7月15日主持例行記者會時沒有對科霍納的上述表態直接做出回應，但表示："中方始終密切關注斯裡蘭卡當前面臨的困難和挑戰，也一直在力所能及的範圍內為斯經濟社會發展提供幫助。過去一段時間以來，中方宣布向斯提供5億元人民幣的緊急人道主義援助，昨天（7月14日）中方向斯方提供的第二批緊急人道主義糧食援助順利交接。"

據中國官媒報道，中國此次援助斯裡蘭卡的大米將為該國9個省份、7900所學校、110萬學生提供長達半年的學生餐支持。

斯裡蘭卡的抗議浪潮和動蕩局勢已持續數月，背景是嚴重的經濟危機。政府無力支付食品、藥品和燃料等重要物資的進口。今年4月，債台高築的斯裡蘭卡政府就宣布無力償還外債，面臨國家破產。汽油、電力短缺，通貨膨脹惡化使得民怨沸騰。

5月份，斯裡蘭卡的民眾抗議活動升級，與警方的暴力沖突造成傷亡。時任總理馬欣達·拉賈帕克薩（Mahnda Rajapaksa）宣布辭職。但他的兄弟，現任總統戈塔巴亞·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）則拒絕下台。

之後該國政局不斷激烈動蕩，斯裡蘭卡國會議長阿貝瓦德納星期五（7月15日）宣布，正式接受總統拉賈帕克薩辭職。國會將在七天內選舉一位新總統。

新冠疫情爆發後，因外國游客驟減，作為斯裡蘭卡一大經濟支柱的旅游業陷入危機。此外批評者指責政府施政不力，加劇了經濟崩潰。

（路透社、彭博社、法新社、德新社）

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