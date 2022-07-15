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德國右翼軍人假冒成敘利亞難民 法官判監禁五年半

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本案主角法蘭克擁有雙重身份，表面上他是個職業軍人，但同時又假冒成敘利亞難民。檢方搜查發現他的聊天記錄中充滿極端右翼思想，並且有「策劃謀殺及恐襲」的嫌疑。圖／德國之聲中文網
本案主角法蘭克擁有雙重身份，表面上他是個職業軍人，但同時又假冒成敘利亞難民。檢方搜查發現他的聊天記錄中充滿極端右翼思想，並且有「策劃謀殺及恐襲」的嫌疑。圖／德國之聲中文網

本案主角法蘭克擁有雙重身份，表面上他是個職業軍人，但同時又假冒成敘利亞難民。檢方搜查發現他的聊天記錄中充滿極端右翼思想，並且有「策劃謀殺及恐襲」的嫌疑。

歷經長時間的調查，如今法官宣布判決：法蘭克需接受五年半的監禁。法官認為，有足夠證據表明這名33歲的男子策劃對政治家和名人進行恐怖襲擊

在法蘭克福的州高級法院的審判中，法蘭克和他的辯護律師到最後都否認了檢方最主要的指控，即他出於「民族主義」和「反猶主義」的動機，想對公眾人物進行恐怖襲擊。

假冒難民

這名德國聯邦國防軍士兵於2015年假冒敘利亞難民身分，向奧芬巴赫市提出避難申請。他完全不懂阿拉伯語，卻自稱是一名沒有證件的敘利亞人。

2017年2月，法蘭克被奧地利當局逮捕，當時他試圖取回藏在維也納機場廁所內的手槍和彈藥。在數據庫中檢查了他的指紋後，當局發現這個父親為義大利人、母親為德國人、出生在德國黑森州的男子，卻登記為巴伐利亞州的敘利亞難民。

儘管他對阿拉伯語一竅不通，而且理應在法國亞爾薩斯地區的聯邦國防軍基地全職服役，但仍未曾有人意識到他過著雙重生活。

計畫襲擊政府官員

德國司法部門接獲奧地利通報之後，協同軍事情報局（MAD）開始了針對法蘭克的秘密偵察。他們在法蘭克的錄音、視頻和數萬條信息中發現了右翼極端主義的證據。德國當局在2018年2月以「為嚴重的暴力顛復行為做准備」為由將他逮捕。

檢察官表示，法蘭克從德國軍隊中拿走了武器和炸藥，打算對包括政治高層在內的目標進行攻擊。當局發現名單上有當時的司法部長馬斯（Heiko Maas）和德國議會副主席羅特（Claudia Roth）等人的名字，當局認為他計劃以假身份讓人將這些暴力行為歸咎於敘利亞難民。

（綜合報導）

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本文章由德國之聲授權提供】

德國 難民 敘利亞 恐怖襲擊

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