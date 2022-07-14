開除前德國總理施若德社民黨籍？恐沒那麼容易

這是第三次嘗試。6月份曾有兩個日期，因為多個當事人生病，日程取消。本周四（7月14日），社民黨漢諾威黨部終可舉行會議，討論將前德國總理施若德（Gerhard Schröder）開除出黨的申請。

漢諾威黨部負責人瑪特納（Christoph Matterne）對德國之聲表示，仲裁委員會已收到來自各地分部的共17份申請。他預計，本周不會有決定。仲裁委員會有三周時間做出決定。

這樣，人們的目光重又落在了社民黨同這位前主席（1999-2004年）和聯邦政府總理（1998-2005年）之間曾長期存在的困難關係。

自當上總理起，施若德就和普亭成了朋友。長期來，因效力俄羅斯國有企業，他廣受批評。今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，社民黨4個地方黨部迅速公開表態，敦促將現年78歲的施若德開除出黨。很快，又有其它地方黨部跟進。

給黨造成「嚴重傷害」？

問題在於，如何才能把某人開除出黨？做到這一步，得跨越很高的門檻。德國《基本法》確認，政黨「內部秩序」須「符合民主原則」。1967年首次通過、具重要憲法意義的《政黨法》對此有詳細規定。

根據該法， 只有在故意違反黨章或嚴重違反黨的原則或秩序、並對黨造成嚴重損害的情況下，才能考慮開除。施若德居住在漢諾威，是當地黨員，實際涉及的是一個「黨規程序 」問題。其結果可能是最嚴重級別即開除出黨，但也可以是黨內警告。

原則上，政黨不必接受所有人，完全可以拒絕有意入黨者，但不能輕易擺脫既有成員。要達到這一步，它須提供具體證據，證明當事人有不利於本黨之行為。

現在，17個社民黨地方黨部想把施若德踢出去。埃森-弗羅恩豪森/阿爾滕多夫（Essen-Frohnhausen/Altendorf）的社民黨地方黨部主席塞文齊（Ali Kaan Sevinc）在接受德國之聲採訪時表示，「這當然不是一蹴而就的事情，而會是一場結局難料的漫長遊戲。但我們主意已定。」他所在的魯爾中心地區黨部是3月份第一批公開反對施若德的地方黨部之一。

他解釋說，執行委員會一致決定將他開除出黨。之後，只有個別黨員表達不同意見。他所在的地方黨部通過電子郵件或臉書收集反應。他說，絕大多數都表示贊成，甚至「對此感到高興」。他估計，正、反評價的比例為95：5。

不過，很多法律專家對開除施若德案持謹慎態度。政黨法專家莫洛克（Martin Morlok）對德國之聲說，他覺得，黨規程序「有問題」，因為，所涉行為與狹義上的政黨「無關」。 根據他的分析，施若德的相關言行與其職業活動或與普亭的友誼有關，「但無涉政黨」。他認為，因以隸屬某政黨為由限制當事人意見自由或職業自由，亦為不當。

律師：政黨非僧侶團

莫洛齊律師強調指出：「社會民主黨的靈魂並非黨規黨法的保護物」，……人們不必「通過黨的眼鏡來看待當事人的生活履歷……黨和僧侶團有所不同」。

原則上，該律師認為，開除某人黨籍「是使政黨能夠工作的必要手段」，要保護的是黨的工作能力，所涉及的只是投票結果是否得到認可，或者，是否有人越權。

他這樣評估開除黨籍案：「多年來，它給（社民）黨造成損害。這很愚蠢。」年來的一個著名例子：前社民黨籍的柏林財政部長（2002-2009年）扎拉青（ Thilo Sarrazin ）被開除案。當事人被批有種族主義和右翼民粹主義色彩，在眾多具體問題上和本黨分道揚鑣。2010年，社民黨對他啟動了第一個違反黨規程序，以失敗告終。直到2020年中期的第三個程序才終於將他開除，只是因為被告放棄了進一步法律步驟。

據維基百科所載，2000年以來，德國在線參考資料中列出的23個「著名政黨成員開除案」中，10個涉及社民黨。施若德未列其中。

施若德自稱不緊張

這位前德國總理稱，他輕鬆看待社民黨內有人要將他掃地出門的動議。一個月前，他對《明鏡》周刊表示：「現在和將來我都是社民黨人。」他說，他的基本政治立場不會改變。數星期前，他宣布將離開俄羅斯能源公司監事會，並且不會尋求被提名進入俄羅斯天然氣工業股份公司監事會。

周四（7月14日）的會議，施若德及其律師和另一位知情人可能都不會參加。會議先要討論的是申請書提交人的觀點。塞文齊考慮也去參加。這位魯爾區地方黨部主席認為，即使施若德承諾結束效力於俄羅斯企業，基層的意見也沒變：「他違背了社民黨的價值觀，包括與國家團結一致的責任。」

周四，申請人在漢諾威接受聽證。接下來，仲裁委員會有3周時間做出評估和決定。此後，當事人有兩周的上訴期，以及可能在地方和聯邦層面的後續回合。因此，此案極可能還會有續集。

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