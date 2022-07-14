斯里蘭卡示威群眾宣布離開政府建築 總統傳已飛新加坡

斯里蘭卡的反政府示威群眾14日表示，他們正結束佔領政府建築，同時誓言繼續試圖推翻總統與總理。

法新社報導，搭機逃往馬爾地夫的斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）曾承諾13日辭職，但是尚未宣布他已經遞出正式的辭職信。

美聯社引述馬爾地夫政府官員說法指出，拉賈帕克薩搭上沙烏地阿拉伯的飛機離境。據報他先飛往新加坡，接著前往沙國的吉達（Jeddah）。

在拉賈帕克薩出逃後，威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）總理獲指派為代總統，引發了進一步抗爭，要求他也跟著辭職下台。但威克瑞米辛赫撤出國家建築，並指示安全部隊採取「恢復秩序所需的措施」。

抗議群眾的發言人據報表示，「我們正即日起和平撤出總統官邸、總統辦公室與總理辦公室，但會繼續我們的鬥爭」。