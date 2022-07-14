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續留伊朗恐怖名單 美不惜放棄核協議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
拜登（右）不願將伊朗革命衛隊移除恐怖組織名單，甚至不惜與伊朗鬧翻。（Photo on @POTUS via Twitter）
拜登（右）不願將伊朗革命衛隊移除恐怖組織名單，甚至不惜與伊朗鬧翻。（Photo on @POTUS via Twitter）

伊朗無法擺脫恐怖組織惡名！美國總統拜登13日受訪時，被問到是否繼續將伊朗革命衛隊留在恐怖組織名單時，拜登直言這就是底線，即使未來《核協議》談判卡關都在所不惜。自拜登上任後，美國一直想和伊朗簽訂新的《核協議》，但談判中，伊朗不願降低濃縮鈾產量，美國也不願撤銷名單與經濟制裁。

美伊關係跌入低谷

根據《半島電視台》報導，拜登近日出訪中東，首站來到以色列，在接受專訪時，記者問到「即使會讓美國與伊朗的談判破裂，是否願意承諾將伊朗革命衛隊（IRGC）留在恐怖組織名單？」，拜登直接回答「是（Yes）」，並再度重申伊朗不能擁有核武。

拜登還揚言，若外交手段無法讓伊朗停止發展核武，不排除以武力解決作為最後手段。這也顯見美國對伊朗的態度轉趨強硬，原本在拜登上任後，想要與伊朗重新簽訂2018年時曾因川普退出、形同作廢的《全面核協議》，讓伊朗重新發展核能，並取消過去施加的經濟制裁。

但在談判過程中有許多波折，首先伊朗對美國非常不滿，因此是《核協議》其他成員國，包括法國、德國、中國與歐盟等國家找伊朗於維也納進行談判，協議一度接近完成，但伊朗不願降低濃縮鈾產量，而美國在伊朗沒降低濃縮鈾下，也不願輕易取消經濟制裁與除名恐怖組織而觸礁。

以阿關係仍不佳

中東之眼》提到，拜登還在專訪中，提醒以色列要增加與中東地區的整合，對巴勒斯坦更加包容。雖然在川普的努力下，以色列與許多阿拉伯國家恢復邦交，但沙烏地阿拉伯的民眾仍不願意與以色列改善關係，許多中東專家也認為，與以色列恢復邦交，會削弱阿拉伯國家的區域地位。

由於近來以色列對巴勒斯坦民眾開火，還射殺巴裔美籍記者席倫，也讓以色列與阿拉伯國家關係降溫，而這可能讓伊朗在區域的地位回溫，也考驗著拜登此次出訪。

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