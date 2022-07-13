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英國王儲妃卡蜜拉客座雜誌主編 媳婦凱特掌鏡玉照

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／即時報導
卡蜜拉應雜誌之邀擔任客座主編。（取自Country Life官網）
卡蜜拉應雜誌之邀擔任客座主編。（取自Country Life官網）

英國王儲查理妻子、康瓦爾公爵夫人卡蜜拉，應英國「鄉間生活」（Country Life）雜誌邀請，擔任客座主編，並在13日出刊的特別號雜誌登上封面，照片正是由媳婦凱特掌鏡。

每日郵報報導，穿著藍色碎花洋裝和淡藍色開襟衫的卡蜜拉，在她名下位於威爾特郡的住宅拍照，凱特則穿著珊瑚色的Chloe外套、牛仔褲和白色休閒鞋，打扮輕鬆。

卡蜜拉談到拍攝過程時說：「我沒怎麼弄頭髮，也只化了淡妝。整個過程笑聲不斷。」顯示婆媳相處愉快。

卡蜜拉還透露，最後決定放上封面的照片「聽說有經過我丈夫認可」。她也在這期雜誌中以客座主編身分撰稿，談她對英國鄉間生活的喜愛。

這項為雜誌擔任客座主編的工作，是卡蜜拉75歲生日的慶祝活動之一，她的生日是7月17日。

英國「鄉間生活」特別號雜誌請來卡蜜拉擔任封面人物。（取自Country Life官網）
英國「鄉間生活」特別號雜誌請來卡蜜拉擔任封面人物。（取自Country Life官網）
凱特（右）聚精會神為婆婆卡蜜拉取景拍照。（取自英國每日郵報）
凱特（右）聚精會神為婆婆卡蜜拉取景拍照。（取自英國每日郵報）

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