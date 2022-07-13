英國希斯洛機場要求航空公司停售夏季機票！單日僅供10萬人離境

英國希斯洛機場（Heathrow Airport）已要求航空公司停止銷售夏季機票，並限制每天只能有10萬名乘客飛離機場，希望以此應對旅遊人數的激增。

衛報報導，英國許多機場近幾周都一同經歷混亂場面，由於地勤人員短缺和航空公司取消數千航班等因素，機場內排隊時間的人數不減反增。機場表示航空公司計劃運營的航班每天將為希斯洛機場帶來約10.4萬名乘客，並補充說，平均而言每天超過4000個機位中約有1500個已售出，因此機場正詢問航空公司停止銷售夏季門票以限制對乘客的影響。

希斯洛機場同時向受影響的人道歉，表示乘客上限將意味著一些夏季旅行要不被轉移到另一天或另一座機場，要不就會被取消。機場執行長在公開信中表示「過去幾周裡，由於每天出境的乘客數量經常超過10萬，我們開始注意到服務水平下降到無法接受的程度，包括排隊時間過長、需要幫助的乘客被延誤、行李不與乘客一起抵達、延誤、準時率低和最後一刻取消航班等」。

希斯洛機場將從7月12日至9月11日期間引入人數限制，英國和世界各地的其他機場也採取類似措施來控制乘客需求。