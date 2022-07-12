安倍弔問兩天破四千人 日台協：悲痛過後留下滿滿感動

日本前首相安倍晉三日前遭槍擊離世，台灣除副總統賴清德參加安倍葬禮外，總統蔡英文等人也到日本台灣交流協會在台北的公開弔念會場悼念。日台協會今在臉書發文表示，開放弔念才兩天，台灣民眾來訪的人潮從未間斷、人數累積突破4000人。

日台協會台北事務所新聞文化部主任高野華惠受訪時也表示，這兩天來現場的台灣民眾很多，她感覺現在大部分工作人員和日人都還在安倍逝世的悲痛中，但等悲傷過去，留下來的都會是對台灣人這次關心滿滿的感動。

高野華惠也表示，任何國家如果有舉辦前元首的公開弔問，應該都會有外國的政治及重要人士到場致意，但像這樣有許多一般民眾自發到來，則是只有「台灣和日本才有」，她覺得這樣特別的情誼從民眾身上展現出來，顯得更加重要。

日台協會臉書發文中也提到，弔問會場內外的留言簿、留言牆都寫滿到沒空間，有人留下毛筆畫、有小朋友留下黏土作品，也有各式信函等等，有位爺爺甚至邊流淚、邊將親手刻鑿的紀念木雕獻給安倍弔唁，令工作人員印象深刻。