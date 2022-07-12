全球人口增速放慢到不足1%但今年仍破80億 印明年超陸

英國金融時報報導，根據聯合國《世界人口展望》報告，全球人口在2020和2021年增加不到1%，是二戰結束以來首見，但總數仍將在今年突破80億，印度預料明年超越中國大陸成為世上人口最多的國家。

人口增長的速度雖然放緩，但今年達到80億的里程碑後還會持續增加，直至2080年代攀至104億峰值才開始反轉向下，這是聯合國年度報告首次預測人口減少。

印度今年人口將突破14億大關，明年就會超過中國大陸，躍居全球人口第一大國，比先前預估的2027年快上四年。

2022到2050年間，預計有61國的人口至少減少1%，生育率低落加上醫療照護變得更好，加速了社會高齡化的問題，這將衝擊經濟成長和公共財政，帶來更多的政治挑戰。

在亞洲，日本自2010年以來，人口一直在萎縮，南韓2020年出現人口下滑現象，中國大陸預計今年人口也將減少。到2040年代中期，大陸每年大約少600萬人，2050年代末期，年減約1,200萬。

非洲2020年已取代亞洲成為全球人口成長的主要來源。

歐洲人口2020年減少74.4萬人，去年減少140萬人，除了疫情相關的死亡人數增加外，也反映出生和淨移民人數減少。