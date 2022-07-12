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斯里蘭卡政治動盪 國會決議下週選總統

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導

【台灣醒報記者洪瑩霏綜合報導】斯里蘭卡民眾日前因對政府不滿而攻陷總統府，造成政治動盪。如今，總統總理雙雙辭職，國家破產，能源短缺，已民不聊生！為求解方，該國國會於11日宣佈將在下週20日推選新總統建立新政府，並積極尋求國際貨幣基金組織的幫助，期盼穩定國內局勢，重振經濟。

推選新總統

根據《路透社》11日報導 ，在大批抗議者佔領總統官邸示威，以及總統總理雙雙辭職後，為解決經濟潰堤、能源危機以及政治動盪的多重窘境，斯里蘭卡議會決議，將於下週15日重新召開會議，並於20 日推選新總統。

議長馬欣達•亞帕•阿貝瓦德納在一份聲明中談到，國會一致認為，按照憲法建立一個新的「全黨政府」，對斯里蘭卡的未來至關重要。在該國225名議員中，擁有54個席位的最大在野黨「團結人民力量」的領導人薩茲•普里馬達沙則說，他們將提名新的總統與總理，並且已做足建立新政府，帶領國家前進的準備。

政府治理無方

根據《美聯社》，斯里蘭卡民眾於9日衝入總統拉賈帕克薩的官邸，包圍總統府，高舉旗幟抗議，表達長期對政府的不滿。抗議人數高達近十萬人，斯國政府無法控制局勢，示威民眾怒火難息。

斯里蘭卡的經濟潰堤是累積已久的結構性問題，人民將此歸咎於拉賈帕克薩政權的治理無方。斯里蘭卡龐大的基礎建設支出令外債飆漲，而政府卻推動史上最大的減稅措施，造成歲收大減。除此之外，政府還禁用農民使用化學肥料，過度理想化的政策造成農業產量下降。長期的錯誤政策導致國家入不敷出，無力償還外債，最終宣告破產。

經濟復甦尚需時間

根據《路透社》，在總理與總統紛紛辭職之際，斯里蘭卡的央行總裁威拉辛格於11日暗示將繼續留任，他也警告，該國長期的政治不穩定，恐推遲與國際貨幣基金組織(IMF)救助方案的談判進展。

斯里蘭卡目前經濟陷入癱瘓，面臨艱難的過渡性融資與能源短缺危機。該國上個月總體通脹率達到 54.6%，央行警告稱未來幾個月可能升至 70%。

持有斯里蘭卡公債的柏林資產管理公司(Capitulum Asset Management)投資總監侯麥爾認為，國際貨幣基金組織的救援，是斯里蘭卡重振經濟的關鍵要素，但他預計未來新舊政府權力交接會更加混亂，該國要與IMF達成協議恐需要更長的一段時間。

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斯里蘭卡

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