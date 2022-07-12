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國際能源署長：能源危機 更糟的情況可能還沒到

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際能源署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）。 歐新社
國際能源署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）。 歐新社

國際能源署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）今（12）日表示，全球各國遭遇能源危機，可能還沒看到最糟糕的情況。他希望這次危機能激發綠能轉型，且由政府來領導這些進展。

畢羅今天在澳洲雪梨參加一個論壇，他說，世界各國正在經歷的這次全球能源危機，是由多個因素造成，其中一項是地緣政治。這次供應趨緊，也不是市場轉向乾淨能源的結果。

畢羅表示，「我很希望這次危機能激發綠能轉型，而且是由政府來領導這些進展。」

中國大陸在內特定國家或製造中心在部分綠能相關市場獨霸的現象，畢羅認為必須重視。這個領域包括太陽能產業、鋰離子電池、電動車等供應鏈。

另外，畢羅上個月提到，如果來自俄羅斯的天然氣供應因俄烏戰爭暫停的話，歐洲明年2月中旬以前，需要削減上看30%的天然氣消耗，否則承受不了俄國停止供氣。

俄烏戰爭 俄羅斯

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