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聯合國：印度將於2023年超越中國成為世界人口最多國家
根據聯合國（UN）的數據，印度明年將成為超越中國、成為世界上人口最多的國家，而今年11月地球也將擁有80億人口。
BBC報導，中國是世界上生育率最低的國家之一、每名婦女生育1.15個孩子，中國已宣布其人口將於明年開始下降，盡管該國在2016年放棄一胎化政策，並引入鼓勵夫婦生育2個以上孩子的激勵措施，但情況仍然如此。同時隨著印度人口的持續增長，聯合國最新數據預估幾乎肯定會超過中國、成為世界上人口最多的國家。
與此同時，世界上一些最發達的經濟體已看到人口下降，因為生育率已低於每名婦女生育2.1個孩子。報告稱到2050年，有61個國家的人口將至少減少1%。
此外，全球生育率正在下降、即使在許多人口不斷增長的國家也是如此，這是因為隨著前幾代人數的擴大，生育孩子的人越來越多，即使這些人單獨生育的孩子比父母還少。
增長也很大程度上歸功於醫學和科學發展，意味著更多兒童能活到成年、更多成年人活到老年，到2050年全球平均壽命將達到77.2歲左右，同時全球65歲以上人口的比例預計將從今年的10%上升到2050年的16%。
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