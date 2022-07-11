斯里蘭卡示威者仍未撤離 議會擬選舉新總統

（德國之聲中文網）斯里蘭卡政府發言人阿比瓦德納（Mahinda Yapa Abeywarden）周一表示，該國議會225名議員將於周五重新召開會議。上周末，大規模的抗議活動迫使總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃離總統府並最終同意辭職。

按照計劃，由議員們提名取代拉賈帕克薩的總統人選，選舉總統的投票將在下周三即7月20日進行。拉賈帕克薩表示他將於本周三交出權力。

總理辦公室周一也表示，一旦反對黨就可能的執政聯盟達成協議，現任內閣也將下台，為團結政府讓路。

斯里蘭卡的抗議浪潮和動盪局勢已持續數月，背景是嚴重的經濟危機。政府無力支付食品、藥品和燃料等重要物資的進口。今年4月，債台高築的斯里蘭卡政府就宣布無力償還外債，面臨國家破產。汽油、電力短缺，通貨膨脹惡化使得民怨沸騰。

上周六，首都科倫坡的抗議活動達到高潮，總理維克拉馬辛格（Ranil Wickremesinghe）的官邸也遭示威者縱火焚燒，儘管他也已宣布將辭職。大批憤怒的民眾衝入總統府。斯里蘭卡私營電視台Sirasa TV播出的鏡頭顯示，人群衝進建於殖民時期的總統府，穿行在房間和走廊上。在庭院內也聚集了數百人，還有人跳進游泳池。

周一還有一些示威者仍在總統府內，稱在拉賈帕克薩總統最後下台之前不會離開。安全力量並未試圖將這些人全部驅離，但表示局勢在掌控之中。

（路透社、德新社）

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