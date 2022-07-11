約旦河西岸以巴紛爭 拜登親訪求解方

以軍突襲造成巴人傷亡！美國總統拜登13日將走訪中東，盼能化解區域緊張情勢。儘管聯合國決議以色列撤出約旦河西岸的定居點，不過以色列近年於國內將其合法化，引發巴人不滿，除了去年以色列與武裝組織哈馬斯的戰事造成加薩傷亡慘重，最近以軍再度發動突襲，連夜逮捕至少42名巴勒斯坦人。

訪巴效果恐有限

根據《CNN》報導，拜登將於本月13到16日拜訪中東地區，途中也將與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面，討論耶路撒冷近來的緊張局勢。該國主席應會針對重新開放耶路撒冷領事館與巴勒斯坦解放組織駐華盛頓辦事處一事詳談，並商討撤除六日戰爭後以色列於約旦河西岸屯墾的定居點。

然而拜登受到國內政治壓力，加上雙方的信任關係薄弱，只能讓以巴雙方盡量避免引發暴力的挑釁行為。也因為阿巴斯相對低迷的支持率，在政治上恐怕也沒有太大的影響力，以巴兩地的衝突在未來仍是未知數。

以軍突襲擄人

根據《半島電視台》報導，在約旦河西岸，以色列軍隊開槍射擊了一名年輕的巴勒斯坦男子迦南。該國衛福部證實，該名男子在傑寧（Jenin）的南部城鎮被以軍逮捕，遭以軍縱火燒死。

然而以軍尚未將屍體送還，家人們還未能見其遺容。巴勒斯坦囚犯協會聲明表示，近日的事件是自年初處決巴勒斯坦人以來以軍行動的升級，在此之前，巴人往往也常被以色列駐軍逮捕後遭受虐待威脅。

威脅約旦西岸

過去幾個月中，以色列軍隊在佔領區中，幾乎天天威脅著約旦河西岸的巴勒斯坦民眾與社區，因進行突襲行動，經常造成巴勒斯坦民眾傷亡。以色列軍隊周三（7/6）連夜逮捕至少42名巴勒斯坦人，在過去幾個月的侵擾中，以軍對傑寧地區的針對尤其嚴重。

自3月下旬起，至少有50名巴勒斯坦人在以色列與巴勒斯坦領地上遭以色列軍隊殺害，且半島電視台記者阿克萊則於5/11日報導傑寧難民營時意外遇害。同一時期，也因為巴勒斯坦人的襲擊，以色列有19人喪生。

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