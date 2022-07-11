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自民黨參議院大勝 岸田文雄施政一無阻礙

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
日本參議院選舉結果出爐，首相岸田有望承接前首相安倍遺志，推動修憲。（Photo from @JPN_PMO via Twitter）
日本參議院選舉結果出爐，首相岸田有望承接前首相安倍遺志，推動修憲。（Photo from @JPN_PMO via Twitter）

前首相安倍晉三的遺志有望實現！日本參議院大選結果10日出爐，自民黨與聯合執政的公明黨在參議院245席中，已確定獲得過半的179席，將會穩固現任首相岸田文雄的施政。日本雖為下議院主導的內閣制，但參議院仍具有一定政治分量，若能全面掌握，有望實現已被刺殺的前首相安倍晉三修憲的願望。

有望通過修憲

根據《華爾街日報》報導，自民黨在這次選舉中，將與公明黨原本聯合的138席，擴充到至少179席，也確保岸田內閣的施政在2025年前都將非常穩固。美聯社分析，這對岸田推動長期國安改革，還有刺激性經濟政策，甚至是關鍵的修憲議題都很有幫助。

由於修憲需要在參眾兩院獲得3分之2的絕對多數，加上日本在野黨分裂，並非所有政黨都反對修憲，也讓前首相安倍晉三心心念念的修憲計劃有望達成。對於選舉結果，首相岸田表示，這可讓未來施政更順利，但他在慶祝勝選的發表會上並沒有太多笑容。

安倍過世埋隱憂

美聯社》提到，外界推測，由於安倍代表是自民黨最大派閥「清和政策研究會」，他可能擔心安倍死後該派系群龍無首，反而影響自民黨的團結。但岸田說，新冠疫情、俄烏戰爭與通膨將會是穩定施政後的首要任務，在為勝選議員披彩帶前，他與黨員也會安倍晉三的逝世默哀1分鐘。

今日日本》提到，此次選舉的投票率為52.2%，比起2019年參議院改選時的49%高，可能是因為安倍過世引起的同情票。

減少保守氛圍

日本大學危機管理系教授松崗福田受訪時認為，這次參議院選舉與安倍的逝世將會對日本是重要的轉捩點，在外交上，對抗中國已經是結構性的轉變，很難再改變；但在內政上，許多保守派不願觸碰的議題，包括性別平等、同性婚姻會有比較多的改善。

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