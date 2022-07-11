南非一天連爆2起酒館槍擊事件 造成共計19死16傷

南非約翰尼斯堡近郊索韋托（Soweto）一處小酒館9日爆發大規模槍擊、造成15死，事發同一晚南非還有另一家酒吧也發生槍擊事件，2名男子不分青紅皂白地向顧客開槍造成4死8傷。

衛報報導，警方正試圖核實這2起事件是否有所關聯。當地警方發言人瓜拉（Nqobile Gwala）指出「誇祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的彼得馬利茲堡（Pietermaritzburg）9日晚間有2人進入酒吧並向顧客開槍，接著逃離現場，共有12人被擊中、其中2人當場死亡，另外2人則送醫後死亡，另有8人受傷後在醫院搶救」。

市長伊波拉（Mzimkhulu Thebola）指出「襲擊很快就結束，沒有任何搶劫、談話或打鬥」，他更強調「每周我們都會收到有關隨機槍擊的消息」。

值得注意的是，事件發生的數小時後在索韋托一家小酒館發生另一起槍擊事件，造成15死8傷。據目擊者稱，受害者是在喝酒時被隨機槍殺，警方透露「當我們到達現場時就已有12人死於槍下」，警察局長馬維拉（Elias Mawela）表示死者年齡介於19至35歲之間、其中包括2名女性。