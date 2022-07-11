聽新聞
test
0:00 / 0:00
南非一天連爆2起酒館槍擊事件 造成共計19死16傷
南非約翰尼斯堡近郊索韋托（Soweto）一處小酒館9日爆發大規模槍擊、造成15死，事發同一晚南非還有另一家酒吧也發生槍擊事件，2名男子不分青紅皂白地向顧客開槍造成4死8傷。
衛報報導，警方正試圖核實這2起事件是否有所關聯。當地警方發言人瓜拉（Nqobile Gwala）指出「誇祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的彼得馬利茲堡（Pietermaritzburg）9日晚間有2人進入酒吧並向顧客開槍，接著逃離現場，共有12人被擊中、其中2人當場死亡，另外2人則送醫後死亡，另有8人受傷後在醫院搶救」。
市長伊波拉（Mzimkhulu Thebola）指出「襲擊很快就結束，沒有任何搶劫、談話或打鬥」，他更強調「每周我們都會收到有關隨機槍擊的消息」。
值得注意的是，事件發生的數小時後在索韋托一家小酒館發生另一起槍擊事件，造成15死8傷。據目擊者稱，受害者是在喝酒時被隨機槍殺，警方透露「當我們到達現場時就已有12人死於槍下」，警察局長馬維拉（Elias Mawela）表示死者年齡介於19至35歲之間、其中包括2名女性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言