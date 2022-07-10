布林肯：拜登與習近平或即將通話

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯周日（7月10日）在泰國曼谷出席一個記者會時表示，美國方面期待總統拜登與中國領導人習近平將在接下來幾周內有機會對話。

但在被問到美中兩國領導人是否會在今年11月將在印尼巴釐島舉行的G20峰會上首次舉行面對面會晤時，布林肯表示目前無法做出更具體的答復。

“關於習近平主席和拜登總統，我們的期望是，他們將有機會在未來幾周內交談。至於秋季將發生什麼，我現在還無可奉告。”他還說，目前也尚未確定美國將派出何人參加11月將在泰國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，但美國肯定會派代表與會。

在此前一天，布林肯與中國外長王毅在巴釐島參加G20外長會議期間進行了長達5小時的會談。布林肯呼籲中國在烏克蘭戰爭上面與俄羅斯保持距離。

會後，布林肯表示此時“的確是我們都必須站起來......譴責侵略的時刻。” 說到這次會談他表示，盡管雙方關系復雜，但與王毅的會談是 “有益的、坦誠和具有建設性的”。同時，他也表達了華盛頓對“北京在台灣問題上越來越多的挑釁性言論和活動”上的“深切關注”。

根據中國外交部網站，王毅對美方表示，當前，中美關系仍未走出上屆美政府制造的困境，甚至還在遭遇越來越多的挑戰。中美關系的歷史敘事被人為歪曲，現實狀況被所謂“政治正確”所綁架，發展方向面臨被進一步引向歧途的危險。根本原因是美方的對華認知出現了問題，由此制定的對華政策自然也偏離了正確軌道。

王毅強調，既然美方承諾不尋求改變中國體制，就應該尊重中國人民選擇的中國特色社會主義道路，停止抹黑攻擊中國政治制度和內外政策。既然美方承諾不尋求打“新冷戰”，就應該摒棄冷戰思維，不搞零和博弈，停止拉幫結伙搞“小圈子”。他還提到了台灣問題，表示，既然美方承諾不支持“台灣獨立”，就應該停止掏空歪曲一個中國政策，停止在台灣問題上“切香腸”，不得打“台灣牌”阻撓中國的和平統一進程。

近年來，這兩個世界大國之間的緊張關系明顯增加。盡管有戰略上的競爭，世界上最大的兩個經濟體仍然是重要的貿易夥伴。

（路透社，法新社等）

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