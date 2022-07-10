德國外長訪日 在長崎呼籲全球核裁軍

(德國之聲中文網) 貝爾伯克(Annalena Baerbock)7月10日訪問了長崎原子彈紀念館，向1945年8月9日原子彈爆炸的7萬死難者敬獻花圈。德國外長說，廣島和長崎是戰爭和毀滅的代名詞，同時也是對核武器的警示。她呼籲全球各國都放棄此類大規模殺傷性武器。"盡管當前全球形勢並沒有往這個方向前進，德國政府依然支持裁軍。"

在紀念館留言冊上，貝爾伯克寫道，她"心情沉重"，但是也"在為一個沒有核武器、更加和平的世界而共同奮鬥中感受到了力量"。

德國外長還呼籲德日兩國在紀念、追思二戰方面展開合作。她指出，鑑於親歷者越來越少，有必要追思德國發動大屠殺等歷史事件。

會見王毅

在經停帕勞、前往日本進行訪問前，貝爾伯克在印度尼西亞出席了G20外長會議。這也是貝爾伯克出任外長以來首次到訪東亞地區。貝爾伯克表示，印太地區的穩定對德國至關重要："幾乎沒有任何其他地區能提供更多的機會，但同時也給國際秩序帶來了巨大的挑戰。因此，德國今後將更加關注該地區所有參與方的行動----無論是像帕勞這樣的小國，還是像中國、日本或印度這樣的大國。"貝爾伯克特別強調，不論是在聯合國，還是G7集團，日本都是"百分之百可靠的，我們為我們的共同價值觀和維護基於規則的秩序並肩戰鬥。"

而在G20外長會議上，貝爾伯克還與中國外長王毅舉行了會談。據中國外交部發布的消息，貝爾伯克對王毅表示，德國希望同中方籌備好兩國政府磋商機制新一輪會議，開展法治、民主、人權對話，加強氣候變化、綠色發展和減排交流合作。德方認為國際社會應在俄烏沖突問題上堅持原則，維護國際秩序，希望中國發揮聯合國安理會常任理事國的重要影響和作用。王毅則說，"盡管各方對俄烏沖突看法不盡相同，但今天的二十國集團外長會都呼籲停火止戰，實現和平。中國不是沖突當事方，我們始終堅持勸和促談，鼓勵各方通過談判找到解決辦法。中方將繼續為此發揮建設性作用。"

德國外交部暫未披露兩國外長交談的內容。

(德新社、路透社等)

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