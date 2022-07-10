日參院選舉出口民調公布 執政聯盟席次過半

就在日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡後，日本今天如期舉行第26屆參議院大選投開票。投票於當地時間晚間8時（台灣時間晚間7時）截止，NHK公布出口民調結果，執政聯盟自民黨與公明黨可望在改選125席中，拿下69-83席，也就是在參院取得過半數席次，支持修憲的政黨除了自民黨與公明黨，還包括日本維新會及國民民主黨等，這4個政黨的席次也將繼續維持逾2/3。

本屆參議院總席次248席，過半數就是125席，自民黨與公明黨目前擁有70席，只要能在改選125席中拿下55席，就能取得參院過半數席次。

如果要發動修憲，必須在參眾兩院都拿下2/3席次，而參議院2/3席次門檻是166席。

目前支持修憲的政黨除了自民黨與公明黨，還包括日本維新會及國民民主黨等，這4個政黨現在的席次已逾2/3，能否維持也受到關注。