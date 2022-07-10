聽新聞
test
0:00 / 0:00
日參院選舉出口民調公布 執政聯盟席次過半
就在日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡後，日本今天如期舉行第26屆參議院大選投開票。投票於當地時間晚間8時（台灣時間晚間7時）截止，NHK公布出口民調結果，執政聯盟自民黨與公明黨可望在改選125席中，拿下69-83席，也就是在參院取得過半數席次，支持修憲的政黨除了自民黨與公明黨，還包括日本維新會及國民民主黨等，這4個政黨的席次也將繼續維持逾2/3。
本屆參議院總席次248席，過半數就是125席，自民黨與公明黨目前擁有70席，只要能在改選125席中拿下55席，就能取得參院過半數席次。
如果要發動修憲，必須在參眾兩院都拿下2/3席次，而參議院2/3席次門檻是166席。
目前支持修憲的政黨除了自民黨與公明黨，還包括日本維新會及國民民主黨等，這4個政黨現在的席次已逾2/3，能否維持也受到關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言