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戰爭、通膨發酵 伊斯蘭難過古爾邦節

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
受到戰爭與通膨影響，伊斯蘭教今年的宰牲節並不好過。（Photo by Adli Wahid on Wikimedia under CC 4.0）
受到戰爭與通膨影響，伊斯蘭教今年的宰牲節並不好過。（Photo by Adli Wahid on Wikimedia under CC 4.0）

通膨讓伊斯蘭教信徒過節也難受！近日是伊斯蘭傳統大節「古爾邦節」（又稱「宰牲節」），穆斯林傳統上要穿新衣、宰殺牲畜分發窮人，但今年因俄烏戰爭導致原物料價格大漲，導致牲畜價格也隨之大漲，加上利比亞、阿富汗等地遭受內戰摧殘，大量民眾失業、流離失所，無法負擔牲畜，遑論分給窮人享用。

無力負擔牲畜

根據《美聯社》9日報導，陽曆的8日至12日是伊斯蘭教的重要節日「古爾邦節」，該節日是為了紀念先知易卜拉欣忠實執行阿拉的命令，打算獻祭自己的兒子易司馬儀，在阿拉的寬免下，改用羊羔代替的故事。但今年因俄烏戰爭導致國際糧價大漲，也影響到伊斯蘭信徒過節的狀況。

傳統來說，穆斯林要穿新衣、宰殺牲畜（羔羊、牛）食用，若有剩餘者也要分食給窮人。但俄羅斯、烏克蘭的小麥多數都運往中東、北非地區，原物料價格大漲連帶牲畜的價格也大漲，許多信徒已無力負荷，過去在加薩走廊的難民營，宰牲節對他們來說，也是難得的糧食來源，如今也恐因通膨而中斷。

阿富汗的肉商喀拉辛受訪時說，去年他賣了4、50頭牲畜，但受到內戰、塔利班劫掠的影響，今年只賣出2頭；利比亞每頭綿羊價格飆升至2100美元，也讓信徒感嘆價格飆漲太過誇張；在加薩走廊，綿羊的價格在幾周內飆漲4倍，加上各國都面臨嚴重的通膨，也讓今年的古爾邦節失色不少。

朝聖帶來商機

另外，這兩年受疫情影響，許多回教徒要到沙烏地阿拉伯的聖城麥加朝聖，也因沙烏地關閉國界而受阻，直到今年才解禁。沙烏地阿拉伯政府估計，今年可望有100萬人參加，而在全球遭遇通膨危機之際，可以說是為沙國經濟打了一劑強心針。

以色列時報》提到，由於以、沙尚未能互相直飛，若以色列的穆斯林要到麥加朝聖，必須到第三國轉飛，也讓整趟旅程平均花費恐高達1.15萬美元，因此以色列政府也趁此時呼籲沙烏地政府開放直飛，希望藉此改善與沙烏地政府的外交關係。

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通膨 伊斯蘭 俄烏戰爭

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