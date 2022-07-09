德國新法：放鬆外國人長居限制

由此，社民黨、綠黨和自民黨構成的聯合執政聯盟啟動移民政策改革第一階段。聯邦內政部長費澤爾(Nancy Faeser)呈交的取名「居留機會權」的法律草案，旨在為成千上萬雖已在德國生活多年、但無居留保障的外國人提供長期居留可能，從而結束現行的「連鎖容忍」實踐。

根據該法案，相關條例適用於截止2022年1月1日在德居住至少5年、並聲明贊同自由民主基本原則者。提出申請後，當事人有一年時間證明自己滿足獲長期居留身份的其它要求，例如：有足夠的德語知識、能自立謀生，從而獲得永久居留身份。數據顯示，截至2021年12月31日，德國現有約24.2萬被容忍居留的外國人，其中約13.6萬人居留5年以上。

犯罪分子和明顯提供虛假身份信息者無此機會。犯有刑事罪的被容忍居留者將被更堅決驅逐出境。

不要求家庭團聚者會德語

該法案中某些條款涉及專業勞工引入。鑑於目前很多行業人手急缺，德國政府有意促進引入專業勞工。根據該法律草案，未來，外籍專業勞工可將其配偶和未成年子女接來德國實現家庭團聚，而無需提供德語知識證明。迄今，語言能力證明一直構成家庭團聚的一大障礙。根據該法案，尋求庇護者的融入也將更加容易。未來，當事人從一開始就有機會，參加融入課程和職業語言課程。

執政聯盟計劃在年底前就出台第二個移民政策一攬子方案。在其聯合執政協議中，社民黨、綠黨和自民黨已確認，要讓所謂的「客籍勞工代」更易入籍，並為吸引外籍勞動力採用「積分制機會卡」。

聯邦政府一發言人解釋說，聯邦政府立意以積極有序途徑，走上新起點，實現符合現代移民國的移民及融入政策。相關法案尚需聯邦眾議院表決通過，但不需要聯邦參議院批准。

最大反對黨--基民盟/基社盟對法案中的新居留權規定提出批評。該黨聯邦議會黨團國內政策發言人對媒體表示，由此，現任聯邦政府是在「獎勵本應離境、卻拒絕這樣做的並未受迫害或需要保護的那些人」。

（德新社，法新社）

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