G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議批跟西方沒啥可談

20國集團（G20）外長會議第二日上午，俄羅斯外交部長拉夫洛夫不滿西方國家聯合抨擊俄國侵略烏克蘭而退席抗議；拉夫洛夫說，若西方國家想看到烏克蘭打敗俄國，那沒什麼可談的，並揚言「孤立莫斯科形同開打經濟戰，俄國將轉向中印等非西方國家。」

俄羅斯和西方官員8日分別批評對方自說自話，G20會後沒有聯合聲明或達成任何協議。

相較西方國家的財金首長在今年4月下旬的G20會議上，退席抵制與會的俄國代表發言，來譴責俄羅斯侵略烏克蘭；如今在印尼舉行的G20外長會議，是俄國代表退席抗議。

路透報導，拉夫洛夫稱西方國家在G20會議中「瘋狂批評」俄羅斯，不僅離題，還錯失解決全球經濟問題的機會。

主辦國印尼將會議主題定在應對俄烏戰爭爆發後的全球經濟影響，討論糧食和能源安全。

會前印尼外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）在門口迎接拉夫洛夫，有民眾在一旁大喊「你何時停戰？」、「為何不停戰？」

拉夫洛夫表示，「我們今天聽到很多『侵略者』、『入侵者』、『占領者』」，西方國家一發言，討論馬上離題，他們瘋狂批評俄羅斯。

拉夫洛夫表示，西方想以嚴厲的制裁孤立莫斯科，形同開打經濟戰，俄羅斯從現在起會將重心轉向中國大陸、印度和其他非西方國家。

拉夫洛夫說，若西方世界想看到的是烏克蘭打敗俄國，那沒什麼可以談了，這也會讓基輔離俄烏和平協議越來越遠。

路透報導，歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，拉夫洛夫在會中發言完畢，也不聽別人說什麼就離開，這不太尊重人；G20的8日下午議程安排烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）透過視訊演說。

G20外長呼籲結束俄烏戰爭，並解決烏克蘭的糧食出口阻塞問題，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，全球糧食和能源價格推升都是因俄羅斯侵略而急劇惡化，必須確保俄羅斯負責。

路透引述一名與會官員說法表示，會中針對俄羅斯的侵略行動有些相當犀利的言詞，並一致同意應結束烏糧出口問題。

拉夫洛夫表示，俄羅斯已準備好和烏克蘭與土耳其討論糧食運輸問題，但他並未說明細節。

美俄兩國外長會前表態不會舉行場邊會談，拉夫洛夫在會議室仍與布林肯交談；蕾特諾表示，不知道他們說了什麼，美國事後也未說明。

蕾特諾在最後閉幕時表示，G20會議表明迫切需要強化多邊主義，各國外長面對全球挑戰，能坐下來舉行會議就很重要。