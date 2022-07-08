美中較勁 紐西蘭總理：不要讓太平洋國家「選邊站」

紐西蘭總理阿爾登周四（7月7日）表示，諸如太平洋島國論壇這樣的區域架構對於解決區域問題至關重要，而當地的安全問題應該在當地解決。

「紐西蘭致力於將太平洋島國論壇作為應對區域挑戰的工具」，阿爾登在澳大利亞智庫——洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）的一次演講中說。

她表示：「我們堅定地致力於支持維護地區安全的更廣泛的雄心」。這位紐西蘭女總理指出：「重要的是，我們看到當地的安全挑戰在當地得到解決，太平洋島嶼論壇成員的安全問題首先得到解決」。

阿爾登說，儘管太平洋地區的合作應該由現有的各種協議和區域內的集團主導，但這並不意味著其他國家沒有與該地區交往的興趣。

「把這種接觸，包括中國的接觸，說成是新的接觸是錯誤的。將太平洋地區國家定位為必須『選邊站』的方式，也是錯誤的」。

中國在太平洋地區日益增長的影響力和該地區小島嶼國家的軍事化潛力已經引起了各界的關注，尤其是澳大利亞和紐西蘭以及它們的盟友美國。

中國在今年早些時候與所羅門群島簽訂了安全協議，此後一直在推動與十幾個太平洋國家在警務、安全和數據通信方面的區域合作協議。

就在阿爾登在澳大利亞發言時，她的政府宣布對國防政策、戰略和計劃中的投資進行審查，而部分原因是「地緣戰略競爭的加劇」。紐西蘭國防部長埃納雷（Peeni Henare）說，該國軍方每天與盟國合作，以保護該地區的安全和穩定。

他還表示，「這次審查是很重要的，以便我們能夠確保未來的投資在後新冠時代的大環境中能做到有的放矢。太平洋地區正在努力應對氣候變化和戰略競爭的加劇，以及一個正在看到俄羅斯野蠻入侵烏克蘭的世界」

太平洋島國論壇的外交部長們將於周五在斐濟舉行會議，但澳大利亞和紐西蘭的部長們將無法出席。

澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）則出席在印尼巴釐島舉行的20國集團會議。而紐西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）因患新冠無法參加，其辦公室宣布的上述消息並表示將派出其他高級官員出席。

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（路透社）

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