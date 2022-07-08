德國聯邦議員簽署公開信 呼籲撤銷引渡亞桑傑

這封由聯邦議院4個議會黨團的議員聯合簽署的公開信開篇便寫道：「新聞工作者絕不能因為他們的工作而受到迫害和懲罰。任何地方都不行。」簽署這封公開信的議員們正在為釋放維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）奔走呼籲。他們認為，出於人道主義的考慮，也是出於對新聞自由的捍衛，「我們與英國許多議員一起，呼籲英國政府捍衛新聞自由，重新考慮將亞桑傑引渡到美國的決定。」

這位澳大利亞籍的調查記者剛剛在英國最高安全級別的監獄裡度過了第三個生日。自2019年4月19日以來，他一直被關押在那裡。亞桑傑最後一次享受自由的一天還是2010年12月7日。此後，他先是被拘留了一周，然後帶著電子腳鐐生活了一年半，在英國警察逮捕他之前，他在厄瓜多爾駐倫敦大使館避難了近82個月。

維基解密：戰爭罪和對權力的濫用

維基解密曾與國際媒體合作，揭露了美國在伊拉克和阿富汗開展軍事行動的秘密材料。它揭示了美國犯下的戰爭罪行以及濫用權力的現象。

美國司法部門因此欲以間諜罪對亞桑傑進行審判。如果罪名成立，他將面臨高達175年的監禁。他被指控與告密者曼寧（Chelsea Manning）一起竊取並公布了這些秘密材料。美國當局說，他們的行為會讓美國線人處於危險之中。但是這一指控缺乏證據。

引渡程序拖延了很多年之後，英國內政大臣帕特爾於6月17日同意了美國方面提出的引渡請求。公開信的簽署者們將這一決定描述為「令人遺憾和錯誤」。

「對新聞自由造成寒蟬效應」

社民黨、綠黨、自民黨以及左翼黨的議員們強調了新聞自由作為「每個民主社會的基本組成部分」的重要性。他們對「引渡亞桑傑可能對全世界新聞自由和調查性新聞工作產生的寒蟬效應」表達關切。他們認為「引渡亞桑傑將是對全世界新聞工作者發出的一個致命信號」。

要求拜登撤銷引渡程序

公開信還呼籲美國總統拜登放棄對亞桑傑的引渡要求。公開信還提到了歐洲理事會做出的一項要求釋放這位調查記者的決議。

同時，公開信簽署宣布他們打算支持德國政府與美英兩國就亞桑傑案舉行協商。

到目前為止，德國政府對威脅將維基解密創辦人亞桑傑引渡到美國一事言辭一直很謹慎。英國內政大臣為引渡開了綠燈之後，德國外交部長貝爾博克說，美國已經做出了一項決定，「依照我們對法律的理解，我們對這項決定有不同的看法」。

她說，不該對新聞自由做出任何限制。同時，貝爾博克還指出，現有的法律手段尚未窮盡。事實上，亞桑傑的律師在7月1日對引渡決定提出了上訴。

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