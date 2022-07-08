安倍尚未脫離險境 日本首相岸田譴責暴力

日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市一場助選場合講話時遭到槍擊，送醫時已處於心臟停止狀態。日本首相岸田文雄表示，安倍尚未脫離險境。

岸田在東京舉行的記者會上譴責暴力，痛批嫌犯「野蠻」，「完全不能容忍」。他盼望安倍迅速康復。

東證股價指數（Topix）收盤小漲0.3%，自盤中多達1.4%的漲幅大幅收斂。日圓兌美元走升，日圓兌美元一度升值0.4%至135.50。

從NHK影片來看，安倍正為周日的參院選舉站台講話時，身後冒出疑似開槍後出現的煙霧。據目擊者描述，凶嫌自從後方接近安倍，在距離約三公尺處向他開槍。目擊者說，現場聽到兩聲槍響，在第二聲槍響後，安倍倒地，由直升機送往醫院。

行凶工具可能是一個土製火器。NHK報導，警方逮捕一名曾是海上自衛隊員的41歲男子，現場找到一個用膠帶纏繞一塊的兩根金屬管子。從NHK播出畫面可以看見，行凶男子立即遭到制服。

目前還不清楚安倍遭到槍擊對選情可能的影響，自民黨原本可望輕鬆贏得選舉。

岸田文雄接掌首相後，安倍仍有相當的影響力，尤其是在國防安全的問題上。安倍主張大幅增加國防支出，並修改和平憲法。

三井住友銀行分析師 Masahiro Yamaguchi 說：「股市出現直覺賣壓。如果包括貨幣寬鬆在內政府政策受到影響，將是股市的利空。他在幕後顯然在各方面有影響力。」

Aozora Bank外匯產品經理Akira Moroga表示，安倍疑遭槍擊的報道傳出後，市場出現直覺的避險反應，推動日圓走升。他表示，鑒於目前缺乏詳細情況，匯率走勢可能無法持續，日圓能否繼續走高不明朗。