中俄外長G20場邊先會 布林肯周六見王毅

20國集團（G20）外長會議在印尼登場，中俄外長先舉行場邊會晤，俄羅斯外交部強調中俄關係、反對西方國家咄咄逼人地主導國際事務；此外，美聯社報導，美國國務卿布林肯將在9日與王毅會談。

根據中國大陸外交部發布的聲明，王毅對俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）重申中俄關係在兩國元首的領導下排除干擾，保持正常交往，有序推進各領域的合作。

王毅表示，反對霸權霸凌、抵制單邊主義是廣大發展中國家的共同心聲，應反思是要維護以聯合國為核心的國際秩序，或保持少數國家按自身標準制定的規則。

俄羅斯外交部表示，「雙方都強調繞過聯合國執行單邊制裁是不可接受的。」

路透報導，拉夫洛夫強調中俄關係形塑基於國際法原則下，越發公正和民主世界的重要性，並抨擊西方國家咄咄逼人地主導國際事務。

俄國外交部表示，拉夫洛夫對王毅說明在烏克蘭執行「特別軍事行動」的主要任務現況，重申俄國這麼做是為了「去納粹化」。

路透以G20籠罩在俄烏戰爭的陰影下為題報導，包含美國在內的國際制裁仍在持續，中國大陸、印尼、印度和南非等國持續觀望。

會前氣氛詭譎，對部分國家來說，這是俄羅斯2月底侵略烏克蘭以來，首次與俄國外長碰面；美德外長確定不和拉夫洛夫舉行場邊會談。

西方國家代表早在今年4月下旬的財金首長會議上，就以退席抵制與會的俄國代表發言，來譴責俄羅斯侵略烏克蘭；美國總統拜登也曾說，發動侵略的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不應參與11月的G20元首峰會。

主辦國印尼表示，將會議主題定在應對俄烏戰爭爆發後的全球經濟影響，確保會議氣氛和諧以取得進展。

受俄烏戰爭影響，全球糧食價格大漲，首當其衝的是發展中或低收入國家，印尼將這場會議主題定為「應對糧食與能源安全」；一位匿名的美國資深官員表示，關注議程本身固然重要，但顯然這次會議跟往常不同。

美國國務院資深官員7日說，尊重議程安排，確保會議不受干擾或中斷，也會確保俄國無法藉此會議讓其侵略行動「合法化」。

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）在抵達印尼後表示，俄羅斯不應把這次會議當作宣揚其戰爭觀點的平台。

G20與會國家代表包含美國、中國大陸、印度、英國、巴西、加拿大、南非、日本、南韓、俄羅斯等，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）應邀線上發表談話，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）將因為首相強生（Boris Johnson）請辭，提前自印尼返國。