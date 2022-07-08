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西方國家稱要擊敗俄軍！普亭回嗆：我們甚至還沒認真

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
俄羅斯總統普亭7日提出警告，稱每個人都應該知道「俄羅斯軍隊甚至還沒有開始在烏克蘭認真作戰」，不過普亭似乎也重新打開談判的大門。路透
俄羅斯總統普亭7日提出警告，稱每個人都應該知道「俄羅斯軍隊甚至還沒有開始在烏克蘭認真作戰」，不過普亭似乎也重新打開談判的大門。路透

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）7日提出警告，稱每個人都應該知道「俄羅斯軍隊甚至還沒有開始在烏克蘭認真作戰」，不過普亭似乎也重新打開談判的大門。

衛報報導，普亭在對議員的演講中表示「隨著俄烏衝突持續的時間越長，任何和平談判的前景都將變得黯淡」，他還強調「如果西方國家想在戰場上打敗俄羅斯的話，歡迎來『試試看』」。

此言論發表之際正值俄軍聲稱控制利西昌斯克（Lysychansk）以及整個盧甘斯克（Luhansk），佔領上述城市使其更接近奪下頓巴斯（Donbass）的既定目標。

普京指出「今天我們聽說他們想在戰場上打敗我們，你還能說什麼？讓他們試試。我們多次聽到西方國家想要與我們戰鬥到只剩最後一個烏克蘭人，這對烏克蘭人民來說是場悲劇，但似乎一切都在朝著這個方向發展」。

此外，他還補充說「每個人都應該知道總體來說，我們還沒認真開始進行任何事情，同時我們並非拒絕和談，但那些拒絕和談的人應該知道：隨著事情越走越遠，他們與我們談判的難度就越大」。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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