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阿拉伯之春開出民主花 人民生活未改善

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】阿拉伯之春的民主花蕊正在凋零！針對阿拉伯國家的最新民調顯示，在疫情、政府貪污與通貨膨脹的多重影響下，超過半數的阿拉伯民眾都認為，「民主制度是導致經濟疲軟的原因」。在伊拉克、黎巴嫩與利比亞等國更有超過7成的民眾認為，國家需要一個「能改變規則」的強權領導人。

民主制度反重傷經濟

BBC》報導，自從「阿拉伯之春」以來，許多中東與北非國家歷經爭取民主化的運動，推翻當地的獨裁政權。然而，許多政府卻因此陷入長期的動亂中，民主政權更是遙遙無期，甚至有些過渡民主政府在建立不久後，卻又遭到推翻。

民調機構「阿拉伯晴雨表」（Arab Barometer）採訪了9個阿拉伯國家，共計22765 位民眾，有超過5成的民眾都認同「民主制度使得經濟疲軟」的觀點，且認為國家需要一個能夠改變規則的強大領導人。

疫情、貪汙與通膨

突尼西亞是唯一在阿拉伯之春中以和平過渡的方式，建立長期民主政府的國家。「阿拉伯晴雨表」創始人之一的賈馬爾就以突尼西亞為例說，「不幸的是，連該國也在面臨民主倒退的狀況」，而且該國的威權主義逐漸興起，不是因為威權政治給了選民什麼承諾，而是因為民主政府在經濟上的失敗。

同時，阿拉伯許多國家都面對到政府貪汙、新冠疫情與惡劣的經濟狀況，尤其是埃及、蘇丹與伊拉克有將近6成的民眾表示，所有的薪水都花在食物上面，生活入不敷出。而且此項民調是在俄烏戰爭爆發前所做，意味著戰爭導致的國際糧價上漲，將導致這些國家的經濟狀況再度惡化。

阿拉伯之春成慘劇

華盛頓郵報》表示，一名26歲的突尼西亞青年在生財工具被警方沒收後，為了表達抗議而引火自焚，進而延燒出一連串的示威運動，又被稱為「茉莉花革命」，更引發其他阿拉伯國家民眾的效法，民主在阿拉伯世界遍地開花，又被冠以「阿拉伯之春」的美名。

但突尼西亞卻是阿拉伯之春中，唯一在和平過渡中完成民主轉型的國家，其他國家在推翻專制政體的過程中，都碰上了動亂局勢，如恐怖組織伊斯蘭國趁勢崛起，導致眾多國家內部陷入動亂，更進一步引發驚駭歐洲的移民危機。

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突尼西亞 疫情

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