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日自民黨議員「女人需對男人更寬容」 助選發言惹議

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／即時報導

曾擔任奧運大臣的日本自民黨眾議員櫻田義孝，5日為參議院議員候選人助選時說出「女人需對男人更寬容」的發言，在社群引來撻伐，網友怒罵「現在對女性居然還是有這樣的偏見」。

日本10日將舉行國會參議院選舉，72歲的櫻田5日在千葉縣柏市的JR柏站前廣場發表街頭演說，談到少子化問題時表示，「想結婚的男性還是有，但是不想硬要結婚的女性卻愈來愈多，真令人感嘆」，接著說「女人需對男人更寬容」。

這番言論招致批評後，櫻田同日在推特上解釋，他是針對未婚人數增加及少子化問題發言，沒有嘲諷的意思。

這並非櫻田首次失言。他曾於2018年10月至2019年4月擔任奧運大臣，在參院被議員質詢時回答「我也不知道自己為什麼會被選中（大臣）」，被問到網路安全議題時承認自己是電腦白痴，「那個USB，好像是要用的時候插到電腦洞裡就好」。

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