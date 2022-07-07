G20外長會議8日登場 拉夫洛夫來了、特拉斯走了

20國集團外長會議周五（7月8日）在印度尼西亞峇厘島開始舉行。包括美國、德國、俄羅斯和中國在內的各成員國外長周四都陸續抵達峇厘島準備出席會議。

英國廣播公司報道導，英國外交大臣特拉斯中斷峇厘島的行程，返回英國。因為她是強生辭職後接任首相一職的熱門人選之一。

俄羅斯塔斯社引述俄羅斯外交部的消息稱，俄外長拉夫洛夫已在峇厘島與中國外長王毅和土耳其外長卡夫索格魯舉行了會談。

美聯社報導稱，拉夫洛夫還將與墨西哥、南非和巴西等國的外長舉行會談。

美國國務院表示，美國國務卿布林肯不會在外長會議期間與俄羅斯外長舉行雙邊會晤。俄羅斯副外長裡亞布科夫隨後證實了這一消息。

布林肯定於周六與中國外長王毅舉行會談。這次會談將是美國和中國官員之間新一輪高層接觸。雙方還可能討論為了應對通膨，拜登政府可能取消對中國部分產品加徵的關稅。

中國外交部發言人趙立堅周四證實，外長王毅在G20外長會議期間還會與法國、德國、加拿大、澳洲等國外長分別舉行雙邊會見。路透社指出，這將是中澳兩國外長三年來首次重新舉行會面，這標誌著兩國惡化的關係出現解凍跡象。

澳洲外長黃英賢在峇厘島對媒體表示，堪培拉新政府「願意與中國接觸」，但她補充說，希望中國取消對澳洲採取的貿易措施。

「我們認為，穩定兩國關係符合中國和澳洲的利益，而這需要雙方都邁出一步。」她說。

阿根廷外交部長卡菲耶羅（Santiago Cafiero）同中國外長王毅舉行會談之後，阿根廷外交部對外表示，「王毅正式證實中國支持阿根廷加入金磚國家集團，這符合該集團領導人之間達成的協議」。阿根廷外交部表示，如果阿根廷加入該集團，它將「加強和擴大其維護發展中國家利益的聲音」。

外界分析認為，拉夫洛夫參加峇厘島G20外長會議是為俄羅斯總統普亭出席11月15日、16日舉行的G20峰會投石問路。但是已經有一些國家表示，如果普亭本人出席G20峰會，他們就有可能缺席。

今年印尼是G20輪值主席國。美聯社報道指出，印尼現在被迫在世界舞台上扮演一個更具建設性的角色，而不僅僅是充當一個「活動組織者」。該國在處理俄羅斯入侵烏克蘭的問題上尋求保持中立，總統佐科威在涉及烏克蘭戰爭的問題上一直持謹慎態度。

6月底，印尼總統佐科威先後前往基輔和莫斯科與烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普亭舉行會晤。雖然烏克蘭不是G20成員，但是佐科威邀請澤倫斯基和普亭一起參加11月的峰會，希望能安撫各方，減少對峰會議程的干擾。

澤倫斯基表示，如果戰爭到那個時候仍在繼續，他就不會親自前往峇厘島，但是會取視頻連線的方式參加。有報道稱，七國集團峰會舉行期間，佐科威告訴義大利總理德拉吉，普亭也不會前往峇厘島。但是莫斯科方面表示，尚未做出決定。

現在值得觀察的是，是否會有一些國家的外長抗議拉夫洛夫的出席。印尼外交部發言人費扎薩（Teuku Faizasyah）不願對此發表評論，但是強調說，「我們外交官應該為不同的情況做好準備」。也許會後不會發表聯合聲明。但是費扎薩說，周五會議結束後印尼外交部計劃發表一份聲明。

柬埔寨政府表示，拉夫洛夫也收到即將在8月初舉行的東盟外長會議的邀請。

20國集團成員國的經濟總量佔全世界GDP的80%，人口總數佔世界人口的三分之二，貿易量佔全球貿易的四分之三。

（德新社、美聯社）

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