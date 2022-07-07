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超過50名議員辭政府官職！英國首相強生仍然拒絕下台

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國首相強生，攝於6日。AFP PHOTO / PRU
英國首相強生，攝於6日。AFP PHOTO / PRU

英國首相強生7日繼續奮戰以留在唐寧街10號官邸，但經歷前一天又一波戲劇性的辭職潮後，他在保守黨內部的支持正瀕臨土崩瓦解。

Sky News報導，自5日晚間至7日早上，現在已有超過50人卸下強生政府的官職。在大臣一級有率先發難的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）與前衛生大臣賈維德（Sajid Javid），威爾斯事務大臣哈特（Simon Hart）跟北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）陸續遞出辭呈，當面告訴強生「必須辭職」的城鎮升級與房屋社區大臣戈夫則遭到開除。

根據衛報整理，其他人分為各部門的國務部長（Minister）、議會私人秘書（Parliamentary private Secretary）與貿易特使（Trade envoy），保守黨副主席阿佛拉米（Bim Afolami）也已走人。

除爆出辭職潮外，內政大臣巴特爾（Priti Patel）與運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）在內的內閣高層更組團親自勸強生下台，檢察總長布雷弗曼（Suella Braverman）則公開表達角逐強生下台後的黨魁一職。另有報導指出，其他議員現在則拒絕在強生政府任職。

儘管如此，一位首相官邸高層消息人士稍早告訴Sky News，強生據稱「絕對反抗」（Absolutely defiant）與「不打算辭職」，又指他要「奮戰到底」（Fights on）。

強生 政大 保守黨

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