英美情報單位齊警告 中國是西方長期威脅

中國被情報機關盯上了！美國聯邦調查局FBI與英國情報單位MI5軍情處6日共同發表聲明，表示中國是對兩國經濟與國安層面的長期威脅。兩個情報單位都表示，中國的情報活動近年來都大幅成長。但中國政府反批，英美才是搞破壞的慣犯。不過由兩大情報機關的聯合聲明實屬罕見，顯見西方對中國的日益擔心。

根據《英國廣播公司》報導，FBI局長瑞伊表示，中國是英、美兩國在經濟與安全上最大的威脅，而且近來動作頻頻，試圖干擾美國年底11月的期中選舉。M15處長麥卡勒姆也指出，中國近三年的情報活動量已暴增兩倍，且未來恐再暴增兩倍，軍情處針對中國情報活動展開調查的案件數也暴增7倍。

這是兩國情報單位第一次聯合發表，顯見聲明的重要性，瑞伊提醒說，中國政府將會用一系列的科技工具偷竊西方國家與企業的關鍵技術；麥卡勒姆則認為，茱國共產黨的行動將會是「改變賽局式」的，各國一定要嚴肅以對，而且中國推出的駭客計劃將會比任何國家加起來還要大。

對此，中國駐英使館發表聲明回應指出，美英情報部門才是任意對別國搞竊聽、偷盜、滲透、顛覆的慣犯；他們散布涉華謊話，抹黑中國政治制度，製造恐華排華情緒。他們敦促美英情報部門認清歷史大勢，摒棄冷戰思維，停止散布中國威脅論，停止製造對立對抗。

《新海峽時報》提到，兩國情報機關都認為，中國非常複雜、具有耐心與難對付，如果中國打算入侵台灣，將會對世界商業與航行造成很大的危害。西方近來除了加強對俄羅斯的抵制，也開始對中國施壓，接下來G20也將在印尼舉辦，各國選邊站的狀況也引起各國關注。

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