遭控排放廢物 英石油公司堅決否認

英國石油公司排放工業廢物？海洋生態恐遭影響！根據衛報6日報導，英國石油公司遭指控在受國際法保護的海洋生物區傾倒工業廢物，影響環境生態。對此，該公司回應鋪設油管和電纜對影響海洋不大，但專家提出質疑，若是監管機構管制寬鬆，此舉可能引發蝴蝶效應，使其他石油公司跟著效仿。

被控扔棄廢物

《衛報》於６日報導，英國石油公司在受國際法保護的大西洋海洋野生動物區，鋪設數千噸油管後，遭指控在海洋上傾倒工業廢物。

根據機密文件顯示，石油公司在完成現場鑽探後，尋求批准在設德蘭群島以西 120 英里處鋪設14根管道和電纜，並在在上週獲得英國退役監管機構的許可後，開始將相關設備投放到海洋保護區。

強調環保主張

《衛報》表示，英國石油公司最初向海洋石油環境與退役監管機構 (Opred)監管機構，申請批准鋪設14 條管道和電纜。

對於相關的指控，該公司堅稱，此舉僅是出於權宜之計，認為電纜對海床的影響很小，只有大約70平方米的海洋保護區會受到立管和電纜的影響，並否認是鋪設海底電纜是為了省錢，該公司同時也強調其保護環境的立場。

效仿的蝴蝶效應

英國環保組織綠色和平的首席科學家帕爾博士對該公司的回應提出質疑，認為只有在緊急情況需要展開救援任務，挽救生命時，企業才可將硬體設備無限制地鋪設在海底。

他也表示，由於監管機構允許英國石油公司僅需拆除立管，海床可能會因此受到其他硬體設備的影響，而該現象可能造成蝴蝶效應，使其他石油公司也跟著效仿。

英國海上監管機構（OPRED）的發言人證實，英國石油公司將回收並回收這些設備，程序會以考量最佳成本效益，遵循國際義務，對環境進行全面性評估，將風險降至最低。

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