美英情報首長聯合示警北京竊取商業機密

美英情報首長6日在倫敦舉行聯合記者會，示警中國共產黨和中國大陸政府對英美及全球利益造成日益增長的威脅，尤其是商業間諜鎖定外國科技公司竊取智慧財產權，呼籲企業提高警覺。

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）和英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）在軍情五處總部對英國商界和學界領袖演講並舉行記者會，雷伊以「複雜、持久且普遍的危險」來形容中國共產黨和北京政府，麥卡勒姆則說是「顛覆性、真實且迫切的挑戰」。

雷伊表示，北京正在運用特殊目的收購公司（SPAC）等精心策畫的空殼遊戲來竊取商業機密，透過法規要求外企在關鍵領域與中方合作，強迫中方雇員協助政府搜集商業情報，甚至透過部分報稅軟體侵入外國企業網路安裝後門。

雷伊說，許多陸企直接間接受中共影響，「當你正在跟一個中國企業打交道，同時也要了解，你正在跟沈默的夥伴－中華人民共和國國家安全部和解放軍－打交道。」

麥卡勒姆舉例，中方竊取機密、技術轉移、影響研發，並發動網路攻擊；中共中央統戰部建構人脈網，影響西方社會對中國大陸的觀感並促進中方利益；北京政府正深入英國生活的各個角落。

雷伊說，微軟去年公布有中國大陸駭客在其網站上安裝後門持續竊資，另有中方駭客試圖竊取美國大學的新冠病毒研究；從美國地方選舉、英國學生在課堂上的言論，甚至是一家連鎖飯店美籍員工在社群軟體上的點讚，以及美國籃球員的推文內容，都可以看到中國大陸干預的力量。

他們都說，對美英和全球盟友構成最大、最長期威脅的是中國政府和中國共產黨，不是中方人民更非華裔移民。

麥卡勒姆表示，軍情五處如今對中共啟動的調查量是2018年的7倍之多，還會持續增加；英國已將網路威脅的相關情報與37國分享，並在5月順利瓦解一項針對航空科技的複雜威脅。

雷伊說，並非要求西方企業不要與中國公司往來，而是在互動前先準確評估風險，可以和FBI與軍情五處密切合作，分享情報、抵禦駭客攻擊。