教宗盼續簽《梵中協議》 遭批忽視北京侵犯人權

教宗方濟各（Pope Francis）日前接受路透社獨家專訪，在談及梵蒂岡與中國的關係時，他承認《梵中協議》並不理想，但仍希望續簽該協議。訪談中，教宗為這項爭議協議辯護，稱外交是找到「可能的方式，而不是理想的方式」，並表示任命中國主教進度緩慢是由於「中國模式」。

《梵中主教任命臨時協議》（簡稱《梵中協議》）於2018年9月簽訂，協議細節從未對外公布，外界僅知這項臨時性協議每兩年更新一次。自簽訂以來，該秘密協議一直存在爭議。

經該協議，雙方承認教宗是天主教會的最高領導人。據稱，協議旨在促成梵中於任命主教方面進行合作，讓教宗擁有最終決定權，並緩解中國天主教徒的長期分裂。中國天主教徒一直以來分裂為忠於教宗的地下教會，與國家支持的官方教會。

教宗7月2日在梵蒂岡接受路透社專訪時說：「協議進展順利，我希望在10月份能夠續簽協議」。

「中國模式」

今年85歲的方濟各為《梵中協議》辯護稱：「外交就是這樣。面對受阻的情況時，你必須找到可能的方式，而不是理想的方式，來擺脫它。」他說：「外交是關於可能、關於做事的藝術，是使可能成為現實的藝術」，並將《梵中協議》與冷戰時期梵蒂岡與東歐共產主義國家簽訂的協議比擬。

教宗稱，當時反對者批評與蘇聯共產國家簽訂協議，是與不信神的敵人打交道，但這些「有時令人不舒服的交易」，反而使教會得以在冷戰期間續存，並減少了當地所受的宗教迫害。

方濟各在專訪中說道，自2018年梵中雙方簽訂協議以來，在中國任命主教的工作儘管 「進展緩慢」，但正在進行，並稱這個緩慢的過程是「中國模式」，因為中方認為沒有人可以催促他們。

根據路透社報導，該協議生效以來僅任命了6位新主教。反對《梵中協議》者認為，這表明了該協議並沒有達到預期效果，且使得2018年之前未經梵蒂岡批準就被任命的7名主教，順勢合法化。

反對者憂人權侵犯

教宗稱希望北京續簽《梵中協議》後，許多反對者對此表示擔憂。華府智庫哈德遜研究所宗教自由中心的主任妮娜・謝（Nina Shea）週二（6日）向天主教通訊社表示，自2018年簽署協議以來，「中國共產黨（CCP）幾乎摧毀了天主教地下教會，並使教義與愛國教會更一致。」

謝指控：「兒童現在被禁止進入教堂和接觸宗教，《聖經》在網路和應用程序商店受到嚴格限制和審查，教堂被高科技的國家監控所覆蓋，神父和基督教領袖被迫按照共產主義思想終身灌輸基督教，並被要求積極支持中共的做法、領導和核心價值觀，甚至在他們的佈道中」。

對於教宗的「外交藝術」之說，謝也認為難以取得成功。她批評：「梵蒂岡應該積極支持地下教會，為人權發聲，而不是在重要的道德問題上與中共通融和自我審查」。

此外，根據路透社報導，前香港大主教陳日君樞機主教上個月在香港某間教會曾向教徒批評當前的梵中關係。陳日君當時稱：「梵蒂岡可能是出於善意，但他們做出了一個不明智的決定」，並表示「今晚不能以任何形式參加彌撒的兄弟姐妹祈禱——因為他們現在失去了自由」。

陳日君是《梵中協議》最強烈的反對者之一，90歲的他5月時因被指涉嫌違反國安法在香港短暫遭拘捕。

陳日君與其他反對者指責梵蒂岡對中國侵犯人權的行為視而不見；梵蒂岡則認為，需要有辦法與北京進行對話。

梵蒂岡駐港前代辦：香港宗教自由終結

《梵中協議》簽訂以來，天主教徒在中國的自由程度因地區也有所不同。方濟各在接受路透社專訪時表示：「他們（中國人）也有自己的問題，因為該國每個地區的情況都不一樣。它（天主教徒的待遇）也取決於地方領導人。」

長期以來，外國傳教團體在香港這個前英國殖民地基本上不受約束地運作，成為了無神論共產黨統治下，中國的一個天主教「飛地」，但近年隨著北京收緊對香港控制、《香港國安法》的實施，香港宗教自由現況也引發擔憂。

路透社此前引述消息人士的說法報導，梵蒂岡駐港前代辦何明哲蒙（Javier Herrera-Corona）席曾提醒教會，為香港宗教自由終結作好準備。

該報導稱，自去年10月以來，何明哲蒙向香港教友與傳教士表示，隨著中國加強對香港的控制，「他們要為更艱難的未來做好準備」，並敦促他的同事保護傳教士的財產、文件和資金。

一名消息人士告訴路透社，何明哲蒙警告他們：「變革即將到來，你們最好做好準備......香港已經不是以前那個偉大的天主教灘頭堡了。」

消息人士透露，何明哲蒙警告稱，未來幾年與中國更緊密的融合，可能導致對宗教團體的大幅限制。據消息人士說法，何明哲蒙稱香港《基本法》中概述的宗教機構權利已不能依靠，因為來自北京的壓力越來越大。

報導指出，甚至在《香港國安法》實施之前，何明哲蒙等人已經開始謹慎地將有關檔案箱轉移到海外進行保管。

何明哲蒙在3月離開香港後晉升為大主教，在剛果共和國和加蓬擔任新的職務，他沒有回應路透社的置評請求；梵蒂岡一名官員也未予置評；中央政府駐香港聯絡處和北京的國務院國家宗教事務局，也沒有對路透社的評論請求作出回應。

香港政府發言人在回答路透社的問題時說，香港居民的基本權利和自由受到《基本法》的保障，國家安全法也規定，人權應受到保護和尊重。

日前中國領導人習近平出席香港主權移交25週年慶祝活動時，為香港的「一國兩制」辯護，並稱這種治理方式給予香港廣泛的自治權，是在中國大陸是看不到的，包括宗教和新聞自由。他說，此一制度「必須長期堅持下去」。

（路透社、天主教通訊社等）

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